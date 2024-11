La Befana ai figli dei donatori”: l’associazione Avis di Reggio Calabria festeggia l’epifania tra regali e sorrisi.

E’ arrivata, anche quest’anno, con tanti dolci e tanti doni la Befana dell’Avis, raggiungendo oltre i 700 regali distribuiti.

Numerosi i bambini in trepida attesa di scartare il loro regalo e di trascorrere del tempo in allegra compagnia, nella nuova sede dell’Avis Reggio Calabria al numero 585 del Corso Garibaldi.

La festa si è svolta nella sala convegni, intitolata da poco al geometra Gaetano Calipari, compianto presidente dell’Associazione Avis di RC.

Presenti all’evento il Sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al vescovo Giuseppe Fiorini Morosini, che hanno partecipato attivamente all’iniziativa, unendosi a genitori e bambini, nella festa della befana.

Fantastica sorpresa per tutti i donatori che hanno effettuato il prelievo alla sede Avis o all’Ospedale Morelli: un sorteggio che prevede come premio un motorino 125.

Il Sindaco Falcomatà, insieme al presidente dell’associazione Antonio Romeo e al dirigente Mimmo Nisticò, estraggono il biglietto del fortunato donatore vincitore.

Grande successo e partecipazione dunque per l’iniziativa “La befana ai figli dei donatori” promossa dall’associazione Avis di Reggio Calabria.