La BIC chiude in bellezza, anche il Bari K.O. Coach Cugliandro: “Adesso, vogliamo la Serie A!”

Adesso lo possiamo dire. Ce lo aspettavamo. Nessuno ne era certo ma la convinzione di arrivare fino alla fine era quella più quotata, sin dall’inizio del Campionato. Non si può mai essere certi del successo di una competizione sportiva ma sin dall’avvio di questa stagione, tutti avevano capito che la BIC di quest’anno, aveva una marcia in più.

E lo hanno dimostrato, tutti. Staff tecnico, dirigenza e giocatori che hanno lottato ad ogni partita e su ogni palla nella consapevolezza della propria forza. Tutti uniti per un unico obiettivo. Quello delle Final Four. La società ha mantenuto la promessa e ora si spera nella realizzazione del sogno della Serie A.

Nel pomeriggio di ieri la BIC, Reggio Calabria Basket in Carrozzina Farmacia dott.ssa Pellicanò, ha battuto anche i rivali del Bari ed è pronta a sfidare le migliori quattro del campionato proprio a Reggio Calabria.

Sabato 30 e domenica 31 marzo, al Palabotteghelle, si terranno le Final Four del Campionato Nazionale Serie B FIPIC.

Di seguito le parole del coach Antonio Cugliandro al termine di una stagione che ha visto protagonista la squadra reggina:

È un evento che abbiamo voluto fortemente e che stiamo organizzando in ogni dettaglio. Vogliamo prepararci al meglio perché ci teniamo prima di tutto come società. Ci teniamo molto anche per dimostrare che Reggio Calabria è in grado di ospitare eventi nazionali importanti come le Final Four. Stiamo preparando ogni piccolo particolare dell’impianto del Palabotteghelle per accogliere al meglio le squadre finaliste. Abbiamo voglia di dimostrare in campo di poter competere in Serie A. Dopo tutti gli sforzi fatti in questi anni vogliamo ottenere la massima serie. I ragazzi si sono allenati costantemente e siamo un gruppo molto forte. Siamo stanchi ma è arrivato il momento giusto per poter dare l’ultima carica. Conosciamo già le altre squadre che affronteremo, Padova, Firenze e Parma. Sicuramente tra le quattro squadre delle Finel Four la favorita sulla carta è il Padova che viene già da una promozione in Serie A che ha dovuto rifiutare per motivi economici. Rispetto all’anno scorso si è rafforzata e quindi è lei la favorita ed è la squadra da battere. Abbiamo studiato al meglio ogni formazione e abbiamo lavorato tantissimo e siamo pronti per sfidare qualsiasi avversario.