La Calabria aderisce all’evento ”Fiera del libro per Ragazzi”

Anche quest’anno la Regione Calabria partecipera’ alla 51esima ”Fiera del libro per Ragazzi”, che si svolgera’ a Bologna dal 24 al 27 Marzo 2014.La manifestazione rappresenterà il piu’ importante appuntamento internazionale per l’editoria per ragazzi.L’assessore regionale alla Cultura, Mario Caligiuri, ha ribadito che la lettura e’ una priorita’ politica del Governo Scopelliti, in quanto premessa indispensabile dello sviluppo culturale.Nel contempo ha ricordato il riconoscimento alla Calabria quale prima ”Regione ospite d’onore” al Salone del Libro di Torino del 2013, proprio per sottolinearne l’aumento del numero dei lettori, anche digitali. Infatti, secondo una recentissima ricerca dell’Istat la Calabria e’ addirittura la terza regione d’Italia nell’uso dei libri elettronici.L’anno scorso, proprio a Bologna in occasione della ”Fiera del Libro per ragazzi”, e’ stato presentato il progetto ”Un libro per ogni nato”, che in un intero anno sta vedendo consegnare a tutti i nuovi nati della regione un volume creato appositamente per loro, realizzato da alcuni dei piu’ bravi autori e disegnatori italiani e che parla di felicita’, perche’, come ha spiegato Caligiuri, ”in analogia con la Costituzione americana, vorremmo che questo libro rappresentasse la Costituzione dei bambini calabresi”.Con iniziative e pubblicazioni, quest’anno la Regione Calabria intende caratterizzare la propria presenza a Bologna celebrando il Bicentenario dell’Arma dei Carabinieri.Con la presenza alla ‘Fiera del libro per ragazzi’ la Calabria offre un’importante vetrina culturale, agli editori, alle scuole ed alle biblioteche.