La Calabria conquista gli States con l’Amaro del Capo

La Distilleria F.lli Caffo ha effettuato una nuova operazione di carattere strategico affidando, in esclusiva, alla Total Beverage Solution la distribuzione di Vecchio Amaro del Capo negli Stati Uniti d’America. Il nuovo partner collaborerà con la filiale del Gruppo, la CAFFO BEVERAGES INC che segue lo sviluppo dell’intera gamma dei prodotti del Gruppo Caffo 1915, in tutto il continente americano (USA, Canada, Centro e Sud America), fra i quali l’Elisir Borsci S. Marzano, Amaro S. Maria al Monte, Liquorice e tutti gli altri prodotti con vocazione “mixology” (Aperitivo Mezzodì, ecc.) che stanno riscuotendo un crescente successo anche fra i consumatori e i bartender d’oltreoceano.

“Total Beverage Solution con sede a Charleston in South Carolina– dichiara Alessio Pane responsabile di Caffo Beverages e fautore dell’accordo fra le due aziende – è una delle prime aziende del settore della distribuzione, che vanta una conoscenza approfondita del mercato nordamericano e che opera fornendo servizi integrati nel settore della distribuzione, dal marketing alla logistica fino ai servizi post-vendita”.

L’azienda che rappresenta le bevande più note al mondo è particolarmente attenta a prodotti creati nel rispetto della tradizione, perfezionati negli anni ed espressione di una cultura locale sapiente. Vecchio Amaro del Capo in primis, che, prodotto secondo un’antica miscela e tramandatasi da quattro generazioni, con i suoi 29 ingredienti, erbe, spezie, radici, frutta e fiori calabresi, rappresenta al meglio la cultura distillatoria del nostro Paese e la sapienza e competenza della Famiglia Caffo. Dave Pardus, CEO di Total Beverage Solution ha espresso soddisfazione per l’accordo che gli consentirà di rappresentare l’amaro leader ed uno dei prodotti più iconici, non solo in Italia, ma anche nel mercato statunitense in cui gode di grande reputazione e notorietà in continua crescita.