La Calabria e la sua bontà, una tradizione amata in tutto il mondo

La Calabria, è nota nel mondo per l’alto valore dei suoi prodotti agroalimentari ed enogastronomici, tra i più genuini per gusto e produzione, enfatizzati da dietologi e amanti della buona cucina.

Il meglio delle bontà calabresi è rappresentato da una grande varietà di prodotti tipici come l’oramai celeberrima ‘Nduja di Spilinga, la Cipolla Rossa di Tropea, il Pecorino del Poro, l’olio extravergine d’oliva, i funghi porcini e il caciocavallo silano, il pecorino crotonese, la sardella, il vino e i liquori alle erbe, la liquirizia, dalla quale si ricava un nobile liquore a Rossano.

La Calabria quindi non è soltanto una terra di calore e ospitalità, non è solo famosa per le meravigliose coste e il suo mare cristallino, ma vanta anche una millenaria cultura enogastronomica che si traduce nella vastissima gamma di prodotti ed eccellenze enogastronomiche.

Da non dimenticare l’offerta turistica legata all’enogastronomia presente in Calabria. In tutta la regione tanti sono i percorsi di degustazione per gli appassionati di enologia, mentre peperoncino, liquirizia e bergamotto sono diventati un vero culto da scoprire in musei dedicati.

La Calabria ha così rivalutato e riproposto al grande pubblico internazionale la sua cultura enogastronomica. I calabresi hanno già aperto le cucine, pronti a soddisfare i palati di turisti e viaggiatori provenienti da tutto il mondo.

