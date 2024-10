La Calabria trionfa a Berlino con la Distilleria Caffo

Nella sesta edizione dell’Annual Berlin International Spirits Competition, la distilleria Caffo si è aggiudicata il premio come Miglior Distilleria Italiana 2019. La giuria di esperti del settore spirits è stata chiamata a valutare oltre 300 specialità provenienti da 19 paesi di tutto il mondo e ha assegnato ulteriori prestigiosi premi ai liquori Caffo: dalla Medaglia d’Oro per il Limoncino dell’Isola, alle Medaglie d’Argento per il “Liquorice” e l’Heritage Brandy Riserva del 1970, sino alla Medaglia di Bronzo per la grappa “Sgnape dal Fogolar”.

Gli organizzatori della manifestazione hanno ricordato, nella loro dichiarazione finale e nel messaggio di congratulazioni inviato alla distilleria Caffo, che gli stessi giurati si sono trovati a scegliere i vincitori tra liquori e distillati di pregio, ritenendo altissima la qualità dimostrata dai prodotti Caffo.

Questi premi a livello internazionale confermano il valore delle antiche ricette frutto di anni e anni di ricerche e rielaborazioni. Volutamente il Gruppo Caffo non ha presentato in concorso i suoi marchi più conosciuti come Vecchio Amaro del Capo o Borsci S. Marzano, prodotti che hanno già ricevuto numerosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Caffo ha scommesso su prodotti meno conosciuti ottenendo un risultato eccezionale.