La Camera di commercio promuove l’iniziativa “Experience Italy South and Beyond”

Sei un’impresa operante in una delle seguenti filiere di prodotto: pasta, olio, formaggi, salumi, ortofrutta, orto-conservati, carne, vini e dolciumi?

I tuoi prodotti sono a marchio d’origine (DOP, IGP, STG per gli alimenti, DOC, DOCG, IGT per i vini) e/o biologici?

Partecipa e/o contribuisce alla gestione della tua impresa un giovane under 40?

Se la tua impresa rientra in tutte queste casistiche, AFFRETTATI e ADERISCI al progetto “EXPERIENCE ITALY SOUTH AND BEYOND” compilando il form on line nel sito http://bandoproduttori.isnart.it o inviando la scheda allegata con email a isnart@legalmail.it o experienceitaly@isnart.it o al fax 06.20.39.89.222 .

La Domanda di partecipazione va inviata entro il 15.05.2016.

L’iniziativa “EXPERIENCE ITALY SOUTH AND BEYOND”, promossa dall’IS.NA.R.T., Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, in collaborazione con Unioncamere e con il sostegno di MIBACT, ha l’obiettivo di promuovere, sul mercato internazionale, l’offerta delle eccellenze enogastronomiche ed il relativo segmento turistico delle Regioni del Sud Italia.

La partecipazione al progetto consentirà ai tuoi prodotti di essere promossi all’estero in 10 Paesi target, selezionati dal MIBACT attraverso:

– l’inserimento nell’apposito portale/piattaforma

– la promozione attraverso la rete dei Ristoranti Italiani nel Mondo

– la partecipazione alla campagna di comunicazione media e stampa sull’iniziativa e sugli operatori aderenti, in Italia e in tutti i Paesi target.

– la partecipazione, nel periodo giugno – settembre 2016, agli incontri (Workshop B2B) tra delegazioni commerciali estere formate da importatori, buyer e i produttori agroalimentari aderenti all’iniziativa (eventualmente saranno organizzate anche visite presso stabilimenti di produzione/aziende agricole).

– la partecipazione all’organizzazione di eventi nei Ristoranti Italiani certificati ‘Ospitalità Italiana’, nello stesso periodo (tra giugno e settembre).

In ciascuno dei paesi target sarà inoltre realizzata una campagna di comunicazione ed organizzata una settimana dedicata all’enogastronomia del sud d’Italia durante la quale i ristoranti che si renderanno disponibili proporranno alla propria clientela, in aggiunta alla normale offerta enogastronomica, un “Menu del Mezzogiorno”, con l’utilizzo di prodotti agroalimentari a marchio di origine e/o biologici di una o più delle Regioni del Mezzogiorno coinvolte.

Per le informazioni sulla partecipazione contattare: ISNART al numero 06/2039891 o via e-mail al seguente indirizzo: experienceitaly@isnart.it