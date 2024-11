La Camera di Commercio aderisce all’appello delle Associazioni per il Museo Archeologico

La C.C.I.A.A. a seguito dell’appello delle associazioni (Touring, FAI, Italia Nostra e Amici del Museo) ed al comunicato del MIBAC relativamente allo straordinario incremento di presenze al Museo Archeologico di Reggio Calabria, dichiara la propria disponibilità all’apertura di un confronto tra le categorie produttive interessate ed alle autorità istituzionali per l’individuazione delle problematiche che non hanno consentito che il tessuto economico della città risentisse in maniera positiva dell’incremento anzidetto.

La Camera a tal proposito mette a disposizione le sue strutture ed anche la sede per ospitare eventualmente il tavolo di lavoro che andrà costituito al più presto, condividendo la preoccupazione delle associazioni affinché il nuovo interesse verso il Museo di RC non svanisca nel breve volgere di una stagione.