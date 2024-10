La cantante reggina Meriam Jane sul red carpet dell’Ariston

Il 67esimo Festival di Sanremo, il più famoso festival italiano di musica, comincia questa sera su Rai Uno!

Tra i tanti ospiti già affermati e le nuovissime proposte, spiccherà nel pre Festival un’artista reggina, Meriam Jane, talentuosa cantante di origini nigeriane, che incanterà il pubblico con la sua fantastica voce sul red carpet del Teatro Ariston durante uno speciale in onda su Rai Tre, che anticiperà il Festival di Sanremo.

La data dell’esibizione non è ancora certa, ma Meriam con grande entusiasmo lancia la notizia sui social: “Felicissima di quest’ennesima avventura che affronterò! Queste sono le telefonate che ripagano tutti i sacrifici fatti: cantare sul red carpet dell’Ariston durante i giorni della kermesse canora più importante d’Italia…vi aspetto su Rai Tre! Stay tuned! Never without music!”.

Non vediamo l’ora di assistere alla performance canora della bravissima Meriam, la quale aveva già dichiarato ai microfoni di CityNow: “Cantavo sempre, anche mentre mangiavo, chi mi stava accanto non mi sopportava più! Poi il mio tipo di approccio è cambiato. Da giocoso e fanciullesco, è diventato serio e rigoroso. Ho iniziato a studiare canto e capire che non si tratta solo di una semplice passione”.