La carica di Juan Marcos Casini: “Vogliamo i playoff”

Il 15 marzo al PalaCalafiore arriva Roseto per la 25° giornata di campionato con cui, di fatto, si apre il rush finale della stagione neroarancio. Dopo la matematica certezza della partecipazione al prossimo campionato di serie A2, i tifosi sognano un altro prestigioso traguardo: i playoff. Anche i ragazzi di coach Benedetto ci credono e faranno di tutto per essere tra i primi quattro il 19 aprile.

“Il morale del gruppo – afferma Juan Marcos Casini – è molto alto, grazie anche alle ultime due prestazioni. I numeri ci dicono che siamo pienamente in corsa per un piazzamento playoff e cercheremo in ogni modo di raggiungere anche questo traguardo che in pochi sognavano a inizio stagione. Mancano sei gare al termine del torneo e dovremo affrontare ogni partita come una finale, a partire dalla prossima contro Roseto. Dobbiamo entrare in campo concentrati, conquistare i due punti e pensare immediatamente alla prossima sfida. Sono convinto che il nostro pubblico, che fino ad oggi non ha mai smesso si sostenerci, si rivelerà un fattore decisivo per lo sprint finale. Vedere così tanta passione intorno a noi – aggiunge l’ala neroarancio – è motivo di grande orgoglio ed è giusto dare il massimo fino alla fine per ripagare questo straordinario attaccamento ai nostri colori. Questa società mi ha accolto benissimo e mi è sempre stata accanto e anche la città è stupenda. Non sono frasi fatte, è davvero un piacere enorme giocare per Reggio Calabria, per me e per tutto il gruppo”.

Fonte: www.violareggiocalabria.com