La Carmelitana Archi fissa gli obiettivi. Giovedì in programma un’amichevole.

Il primo stage dell’Apd Carmelitana Archi, effettuato giorno 17 Agosto alle ore 18.00 presso lo Stadio Comunale Santoro di Villa San Giovanni, ha visto la partecipazione di ben 40 ragazzi. Considerato l’alto numero di presenti alla pre-selezione, il triumvirato Tripodi – Vazzana – Martino ha ritenuto necessario un secondo stage che si è svolto nella medesima location in cui è avvenuto il primo, sempre alle ore 18.00 giorno 23 Agosto.L’Apd Carmelitana Archi, sotto la direzione tecnica del duo Notaro – Pacilli, ha individuato giocatori di grande spessore, volti a rafforzare la squadra, avendo comunque già messo sotto tesseramento elementi di qualità. Inoltre, il Presidente Tripodi rende noto che la squadra disputerà Giovedì 4 Settembre un’amichevole con la Juniores della Villese Calcio.Intorno alla neonata società di Archi, si sta registrando un grande entusiasmo, tante persone sono vogliose di far parte della squadra e dei ranghi dirigenziali, per cui la società si sente ben fiera di aver creato qualcosa di importante per il paese di Archi, dove gli obiettivi principali, oltre a quelli sportivi, ambiziosi e di sana competizione, sono quelli di creare e favorire aggregazione sociale e culturale.