La “Casa delle idee” di Soveria Mannelli intitolata a Gerardo Marotta

La “Casa delle Idee” dedicata a Gerardo Marotta è stata intitolata questa mattina a Soveria Mannelli, città della quale l’avvocato napoletano era cittadino onorario dal 1997. In occasione del novantesimo della sua nascita, in coincidenza con le manifestazione che si sono svolte in tutta l’Italia.

L’Amministrazione Comunale ha inteso omaggiare il grande intellettuale meridionale recentemente scomparso con un’iniziativa introdotta dal sindaco Leonardo Sirianni e da Antonello Pulerà in rappresentanza dell’Istituto Superiore “Luigi Costanzo” di Decollatura i cui studenti hanno animato l’iniziativa.

E’ poi intervenuto Mario Caligiuri, dell’Università della Calabria e vice sindaco della Città che ha tenuto una conferenza dal titolo “La grande cultura del Sud: la lezione di Gerardo Marotta”.

Alla manifestazione era presente il capitano della Compagnia dei Carabinieri di Soveria Mannelli Francesco Zangla.

Il Sindaco Sirianni ha evidenziato l’importanza degli esempi e della cultura, mentre Antonello Pulerà ha ricordato come l’Istituto Italiano degli studi Filosofici di Napoli è diventato un punto di riferimento per gli uomini di pensiero di tutto il mondo. Caligiuri ha infine ribadito come Gerardo Marotta abbia messo in luce la grande tradizione del pensiero meridionale ribadendo che il Sud per Marotta era “l’anima della cultura del mondo”.

Da oggi, la città di Soveria Mannelli, che è considerata geometricamente il centro della Calabria, può annoverare l’esistenza di un luogo di cultura intitolato a un grande intellettuale napoletano al quale ogni italiano deve qualcosa.