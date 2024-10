A “La Casina dei Nobili” di Gioiosa Jonica “Incommensurabilmente Donna”

Il nostro impegno per ricordare ogni anno “La giornata internazionale della donna”, che è generalmente definita festa della donna, ricorre l’8 marzo per commemorare sia le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze cui esse sono ancora fatte oggetto in molte parti del mondo. Le origini della festa dell’8 Marzo risalgono al lontano 1908, quando, pochi giorni prima di questa data, a New York, le operaie dell’industria tessile Cotton scioperarono per protestare contro le terribili condizioni in cui erano costrette a lavorare.

Lo sciopero si protrasse per alcuni giorni, finché l’8 marzo il proprietario Mr. Johnson, bloccò tutte le porte della fabbrica per impedire alle operaie di uscire. Allo stabilimento venne appiccato il fuoco e le 129 operaie prigioniere all’interno morirono arse dalle fiamme. Successivamente questa data venne proposta come giornata di lotta internazionale, a favore delle donne, da Rosa Luxemburg, proprio in ricordo della tragedia. Questo triste accadimento, ha dato il via negli anni immediatamente successivi ad una serie di celebrazioni che i primi tempi erano circoscritte agli Stati Uniti e avevano come unico scopo il ricordo della orribile fine fatta dalle operaie morte nel rogo della fabbrica. Successivamente, con il diffondersi e il moltiplicarsi delle iniziative, che vedevano come protagoniste le rivendicazioni femminili in merito al lavoro e alla condizione sociale, la data dell’8 marzo assunse un’importanza mondiale, diventando, grazie alle associazioni femministe, il simbolo delle vessazioni che la donna ha dovuto subire nel corso dei secoli, ma anche il punto di partenza per il proprio riscatto.

Noi come Club per l’UNESCO di Gioiosa Jonica, abbiamo scelto un modo elegante per affrontare la “giornata del ricordo” che realizzeremo il 9 marzo in uno scenario storico così come merita l’evento, ovvero nell’ex sala del cenacolo culturale “La Casina dei Nobili” (un tempo ritrovo di aristocratici colti del paese) a Gioiosa Jonica con la presentazione del libro “Incommensurabilmente” curato dal poeta Nando Scarmozzino. Trattasi di un testo dedicato interamente all’esaltazione femminile di madre, sorella, moglie e figlia. Pensiamo che dalle parole del libro scritto con dolci versi poetici, possa nascere un motivo importante di discussione per ricordare e nobilitare sempre di più quella indispensabile figura della Donna che bisognerebbe celebrare giornalmente. Quindi per chi fosse interessato all’evento, l’incontro sia con l’autore, sia con il relatore Prof. Ugo Mollica, è alle ore 16,45 a Gioiosa Jonica.