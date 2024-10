Con la Croce Rossa italiana reggina la sicurezza stradale va veloce e sicura

Il tema della sicurezza stradale è corso veloce fra i clienti della rinomata pizzeria “Lievito” nella serata dello scorso 20 novembre. Veloce, ma sicuro. Merito dei volontari del Comitato della Croce Rossa Italiana di Reggio, promotori di un evento che in occasione della “Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada” ha sensibilizzato i cittadini presenti al civico 27 di via Filippini.

“Veloce”, perché nell’apprezzato locale reggino, sia per le sue prelibatezze che per le sue disponibilità e sensibilità, si è rapidamente diffuso un certo interesse all’argomento del guidare prudente, specialmente fra i giovani, testimoniato dai ben 300 contatti effettuati mediante questionario e dalle ancor più numerose persone che hanno ascoltato dalle “tute biancorosse” drammatici dati sul fenomeno degli incidenti e preziosi consigli su come evitarli.

E “sicuro”, perché i volontari del comitato reggino dell’associazione umanitaria hanno coinvolto con passione e contenuti gli astanti.

Dunque, sono stati pienamente centrati gli ambiziosi obiettivi posti per la serata dai 15 volontari operativi in questa circostanza e dal resto della locale Croce Rossa Italiana, cioè la sensibilizzazione all’adozione di comportamenti sicuri e corretti sulla strada e la creazione di una coscienza individuale e collettiva capace di influire positivamente sul tessuto sociale.

Infatti, da “Lievito”, come in analoghe iniziative targate CRI nel resto d’Italia, rivolgendosi a tutti, ma in particolare alla fascia d’età 16-35, i 15 volontari hanno evocato tragici numeri come gli oltre 3mila morti stradali al giorno e i 50 milioni l’anno di feriti e disabili da incidenti calcolati dall’Annual Report 2014 della Global Road Safety Partnership dell’ONU, così come suggerito utili pratiche come il bere responsabilmente, il rifiuto di sostanze stupefacenti, il mancato utilizzo di dispositivi elettronici, la coerenza della guida con i limiti di velocità, il rispetto delle precedenze ed altre ancora.

Grazie al Comitato della Croce Rossa Italiana di Reggio e alla sinergia con l’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada (AIFVS), in riva allo Stretto la conoscenza e la consapevolezza del problema degli incidenti è aumentata e si spera che lo sia anche l’adozione di comportamenti idonei.

Insomma, la sicurezza stradale a Reggio…ha una marcia in più, ma…sicura.