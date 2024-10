La domenica da Zio Fedele: pranzo tunisino e cena live music con Tiziana Serraino

Una domenica speciale dedicata a tutti coloro a cui non piace stare a casa. A pranzo un menu originale e a cena la musica della reggina Tiziana Serraino

Un nuovo modo di stare insieme, ecco cosa Zio Fedele ha pensato per tutti i suoi avventori.

Dopo il gran successo della serata che ha visto protagonista Augusto Favaloro e dell’evento di San Valentino, il locale del centro città torna con un’altra iniziativa tutta da scoprire.

Un appuntamento imperdibile pensato per voi che la domenica non riuscite a rimanere fermi e siete alla costante ricerca di qualcosa di innovativo. Zio Fedele, per questa settimana, ha infatti pensato di deliziare i suoi ospiti con la cucina tipica tunisina.

Tra le armi vincenti della famiglia Zaminga c’è quello più prezioso della multiculturalità.

Domenica 17 febbraio Zio Fedele metterà in tavola non solo la sua storia, ma anche un connubio di sapori mai visti prima. Se da una parte sarà possibili gustare un tipico pranzo tunisino, dall’altra non mancheranno le tanto richieste polpette della tradizione.

La domenica da Zio Fedele si prospetta essere un vero e proprio viaggio all’insegna del piccante e dei cibi speziati. Antipasti, cuscus, dolci, tutto sarà pensato per farvi scoprire nuovi sapori senza mai abbandonare ciò che da sempre ci caratterizza.

Per concludere questo inedito viaggio i clienti del locale potranno sorseggiare anche un buon tè alla menta e pinoli.

Le sorprese non finiscono qui, la domenica di Zio Fedele non si conclude infatti al tè pomeridiano, ma prosegue fino a tarda sera. Ad allietare i reggini con musica dal vivo, questa volta sarà Tiziana Serraino.

In un’atmosfera di relax e con tutto l’amore che l’artista reggina porta sempre nei suoi concerti, Tiziana proporrà il suo nuovo lavoro in versione acustica ed anche qualche cover.

