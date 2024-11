La Fashion week milanese veste l’uomo di eleganza con le tendenze della prossima stagione.

Di M. Carmela Di Marte – Un uomo elegante e classico quello che abbiamo visto sfilare sia a Firenze durante il Pitti Uomo 86 sia alla successiva settimana della moda milanese e che sembra essere l’intramontabile lascia passare per la prossima stagione. Tra le news delle case di moda italiane e non, vi è il ritorno all’eleganza con Prada che punta allo stile anni Settanta delle impunture adibite su cappotti, jeans e bluson dritti, per un classicismo che permane nella memoria e che sopravvive nonostante gli estremismi della moda contemporanea. L’uomo di Ferragamo invece riporta alla memoria il soprabito di drapperia italiana e la cintura stretta intorno alla giacca. Richmond propone sandali con la frangia con giubbini di pelle nera ricamati di fili d’argento e disegni tatuaggio su pelle di pitone, jeans e t-shirt. Trussardi decanta la mascolinità forte con iconografie virili ispirate al mondo del jazz e abiti dalle nuove proporzioni, dai colori classici come il beige, grigio, blu e tabacco, giacche dai volumi affermativi e pantaloni a vita alta in una gamma di gessati reinterpretati. Infine Kenzo omaggia la Francia e i suoi uomini parigini, con il loro stile elegante e libertino allo stesso tempo, tra short e pantaloni in tinte pastello, quasi come i macaron. L’uomo di Kenzo e’ vestito di souvenire francesi, con stampe e ricami da Tour Eiffel, in una reinterpretazione delle classiche righe bretoni in versione spezzata.Dsquared si gioca il tutto per tutto proponendo un uomo fluo in versione pop, con t-shirt a disegni pop, shorts e parka in nylon mimetico a colori accesi quanto i riflettori che li illuminano.Un uomo classico, elegante, che richiama alla mente un passato mai dimenticato: un uomo d’altri tempi, insomma.