La Fidapa RC riqualifica la Villa Comunale di Reggio. Venerdì la cerimonia di inaugurazione del progetto

Venerdì 7 novembre alle ore 11.00 presso la Villa Comune di Reggio Calabria, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione relativa alla riqualificazione di due aiuole della nostra villa Comunale. Sarà effettuata anche un'attività di pulizia dell'intera area verde. L'iniziativa è promossa dalla Fidapa Rc in collaborazione con l'azienda Calabria Verde e vuole essere un segnale costruttivo di vicinanza alla città con la speranza che altre associazioni possano seguire lo stesso nostro percorso ovvero quello di lavorare per il bene comune in maniera concreta con interventi utili alla città. Tutto cio è stato possibile grazie al supporto prezioso di Calabria Verde che ha messo a disposizione non solo numerose piante ma anche la propria manodopera per la messa a dimora e per l'attività di pulizia. Diventa oggi più che mai fondamental l'intervento delle associazioni nella vita della città e dei cittadini.