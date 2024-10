Con la finalissima di Milano chiude anche la stagione di Miss Italia in Calabria

Una stagione ricca di soddisfazioni che si è conclusa con due Miss calabresi sul palco della finale di Miss Italia e una fascia nazionale, quella di Miluna, che giunge in Calabria per la prima volta . È questo il bilancio del concorso Miss Italia in Calabria, guidato dall’agente regionale Linda Suriano della Carlifashionagency, dopo la finale di Miss Italia che ha visto incoronare Carlotta Maggiorana davanti agli occhi della patron Patrizia Mirigliani.

Miss Italia in Calabria porta a casa la prestigiosa fascia nazionale di Miss Miluna 2018 con Naomi Rizzo che, insieme a Giuliana Panzino, è stata protagonista della finalissima di Milano condotta da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta. Naomi Rizzo è fra le dieci ragazze più belle d’Italia e la sua competizione è terminata alla fine del duello-talk con la Maggiorana che da lì a poco sarebbe diventata Miss Italia 2018.

Rispetto alla già gratificante edizione 2017 (che ha visto Miss Calabria 2017 Maria Francesca Guido vincere la fascia nazionale di Miss Simpatia Interflora 2017), Miss Italia in Calabria, nell’edizione 2018, ha visto arrivare 11 Miss regionali alle prefinali di Jesolo rispetto alle 10 dell’anno precedente; ha visto due ragazze fra le 33 finaliste nazionali rispetto all’unica del 2017 e ha conquistato una nuova fascia nazionale mai arrivata prima in Calabria con Naomi Rizzo che sarà testimonial di Miluna, main sponsor di Miss Italia.

«Siamo molto soddisfatti di questa stagione – dice l’agente regionale di Miss Italia in Calabria Linda Suriano – Naomi Rizzo e Giuliana Panzino si sono fatte valere sotto gli occhi di Patrizia Mirigliani e davanti alle telecamere. Tutte e 11 le nostre Miss hanno affrontato il percorso delle prefinali con grande impegno e serietà e questa è per noi una grandissima soddisfazione. Grazie a Naomi portiamo in Calabria, per la prima volta, la prestigiosa fascia nazionale di Miss Miluna ed è per noi un grande onore.

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’edizione 2018 di Miss Calabria. Gli amministratori pubblici, i partner privati, le associazioni, gli attori del territorio, la rete di artisti che abbiamo ospitato. E soprattutto, la Regione Calabria che anche quest’anno ci ha sostenuto. Aspettiamo con gioia che Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana venga a trovarci in Calabria e siamo sempre più convinti che stia per arrivare il momento in cui riporteremo la corona di Miss Italia in Calabria».