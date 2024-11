La Finanza non solo a Milano. Un salotto finanziario per tutti a Reggio Calabria

di Mary Curatola – Un recente articolo del Sole24ore evidenzia come l’Italia si trovi al 63° posto in fatto di nozioni finanziarie elementari, alle spalle di Paesi come Togo e Zambia. Vi state sorprendendo? Siamo onesti: quanti di noi saprebbero spiegare il significato di parole come inflazione, interessi composti, montante, diversificazione finanziaria?

Adesso pensiamo alle conseguenze che il non sapere ha avuto o potrebbe avere sulle nostre tasche.

Si corre il rischio di contrarre debiti maggiori e sostenere tassi d’interesse sui prestiti maggiori, si considerano i consulenti finanziari come accalappiatori invece che professionisti della gestione del nostro denaro. L’evento ha come scopo, quindi, di accrescere la cultura finanziaria dei partecipanti, considerando anche la recente e discussa introduzione della normativa sul Bail-in, il meccanismo di salvataggio del sistema bancario.

Una legge che spaventa piccoli e grandi risparmiatori e che rende necessaria un’educazione finanziaria trasparente e consapevole, oltre che comprensibile.

È nata così la scelta di Giuseppe Cavaliere, giovane consulente finanziario reggino, di organizzare il Salotto Finanziario “Banche, Educazione Finanziaria e Tutela dei Risparmiatori” che si svolgerà Sabato 12 Marzo alle ore 10:00 presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria.

L’evento è gratuito e rivolto a giovani, imprenditori, professionisti e a chiunque abbia sete di cultura finanziaria.