La Fortitudo festeggia il cinquantenario della fondazione

In occasione della celebrazione dell’imminente cinquantenario della fondazione della Società Sportiva Fortitudo 1966, VENERDI’ 28 AGOSTO alle ORE 19, presso la pizzeria Meeting Sport in via Collina degli angeli 3 a REGGIO CALABRIA, si terrà una conferenza stampa di presentazione dell’evento.

All’incontro, moderato da Nuccio Barillà, della segreteria nazionale di Legaambiente, interverranno Vincenzo Trapani Lombardo, presidente della fondazione Hospice; Antonio Romeo, presidente dell’Avis comunale

di Reggio; Giuseppe Pellicone, presidente onorario della Fijlkam; Ezio Pizzi, presidente del Consorzio di tutela del bergamotto; Enzo Gullo, istruttore giovani calciatori Figc, nonché organizzatore dell’evento.

Inoltre, domenica 5 settembre prossimo le ‘vecchie glorie’, che negli anni hanno indossato la maglia della Fortitudo, giocheranno una partita di calcio celebrativa presso il campo sportivo di Sant’Antonio.

Ai presenti sarà offerto un aperitivo.