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La Futura vince 8-3 la sfida con il Cataforio

Al Pianeta Viola la Futura ribalta il 2-2 del primo tempo e chiude 8-3 con Gil e Votano protagonisti, davanti a un pubblico correttissimo

11 Dicembre 2016 - 09:18 | di Redazione

Polisportiva Futura in campo nella sfida col Regalbuto

Partita che non delude le aspettative del numerosissimo pubblico che gremiva gli spalti del Pianeta Viola, correttissimo, che incitava la propria squadra con costanza e rispetto degli avversari.

Il primo tempo si chiude sul 2 a 2

Per la cronaca il primo tempo si conclude 2 a 2 dopo che il Cataforio era andato in vantaggio due volte con due gol di Jener ( il secondo su tiro libero ) a cui hanno replicato Ecelestini dopo pochi secondi dal primo vantaggio e Votano a due secondi dalla fine del primo tempo pareggia su assist di Ecelestini.

Da segnalare che per infortunio al portiere Martino ( che nella ripresa riprenderà comunque il suo posto ) subentra negli ultimi due minuti Aquilino autore di una splendida parata mantenendo così la porta inviolata.

La ripresa e la svolta della Futura

Durante l’intervallo ci pensa Mister Mardente a scuotere la Futura che subito ad inizio ripresa si porta sul 3 a 2 con Votano.
Dopo qualche minuto Gil recupera palla a metà campo e serve Votano che si invola segnando il terzo gol personale portando avanti sul 4 a 2 la sua squadra.

Non basta il terzo gol del Cataforio ad opera di Modafferi perché a questo punto sale in cattedra Gil che, dopo l’espulsione di Marciano per doppio giallo nello spazio di 50 secondi, con una tripletta chiude la gara realizzando una rete su azione e due tiri liberi .
Ultima rete di Ecelestini con un tiro dalla propria metà campo mentre il Cataforio utilizzava il quinto uomo di movimento .
Alla fine applausi per tutti .

Ora si pensa a sabato prossimo quando al botteghelle sarà di scena la corazzata Maritime del presidente Ciccarello e del ds Armellini.

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