La Futura vince 8-3 la sfida con il Cataforio

Al Pianeta Viola la Futura ribalta il 2-2 del primo tempo e chiude 8-3 con Gil e Votano protagonisti, davanti a un pubblico correttissimo

Partita che non delude le aspettative del numerosissimo pubblico che gremiva gli spalti del Pianeta Viola, correttissimo, che incitava la propria squadra con costanza e rispetto degli avversari.

Il primo tempo si chiude sul 2 a 2

Per la cronaca il primo tempo si conclude 2 a 2 dopo che il Cataforio era andato in vantaggio due volte con due gol di Jener ( il secondo su tiro libero ) a cui hanno replicato Ecelestini dopo pochi secondi dal primo vantaggio e Votano a due secondi dalla fine del primo tempo pareggia su assist di Ecelestini.

Da segnalare che per infortunio al portiere Martino ( che nella ripresa riprenderà comunque il suo posto ) subentra negli ultimi due minuti Aquilino autore di una splendida parata mantenendo così la porta inviolata.

La ripresa e la svolta della Futura

Durante l’intervallo ci pensa Mister Mardente a scuotere la Futura che subito ad inizio ripresa si porta sul 3 a 2 con Votano.

Dopo qualche minuto Gil recupera palla a metà campo e serve Votano che si invola segnando il terzo gol personale portando avanti sul 4 a 2 la sua squadra.

Non basta il terzo gol del Cataforio ad opera di Modafferi perché a questo punto sale in cattedra Gil che, dopo l’espulsione di Marciano per doppio giallo nello spazio di 50 secondi, con una tripletta chiude la gara realizzando una rete su azione e due tiri liberi .

Ultima rete di Ecelestini con un tiro dalla propria metà campo mentre il Cataforio utilizzava il quinto uomo di movimento .

Alla fine applausi per tutti .

Ora si pensa a sabato prossimo quando al botteghelle sarà di scena la corazzata Maritime del presidente Ciccarello e del ds Armellini.