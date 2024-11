La Georgia dona centinaia di volumi alle biblioteche della città di Reggio Calabria.

E’ in visita a Reggio Calabria, proveniente dalla Georgia, una delegazione della Biblioteca nazionale del Parlamento georgiano. A rappresentarla Giorgi Kekelidze, direttore generale della Biblioteca nazionale del Parlamento di Tibilsi, e Giorgi Sabanadze Capo Dipartimento per gli scambi culturali. A Reggio, saranno guidati dalla dr.ssa Nina Maziashvili, Presidente dell’Associazione Georgiani in Calabria.Kekelidze e Sabanadze hanno avviato una serie di incontri con associazioni e organi istituzionali con lo scopo di promuovere i rapporti culturali tra la Calabria e la Georgia.In particolare, chiederanno l’istituzione, presso le biblioteche pubbliche della città, di una sezione bibliotecaria dedicata ai rapporti tra l’Italia e la Georgia, e alla cultura ed alle tradizioni dei due Paesi. Per questo scopo, hanno disposto l’arrivo in Italia, per una donazione alla città di Reggio, in segno di gratitudine per l’accoglienza e gli ottimi rapporti tra calabresi e georgiani, di alcune centinaia di volumi che andranno a costituire un primo nucleo di una nuova sezione che sarà costituita in Calabria. Libri di cui potranno usufruire i tanti georgiani residenti nella regione e gli studiosi italiani interessati ad approfondire la conoscenza della cultura e delle tradizioni della Georgia e dei suoi rapporti l’Italia.La comunità di georgiani residenti in Calabria è numerosa. “Il rafforzamento delle relazioni con l’estero e con l’Italia, in particolare, è da tempo al centro dei programmi del nostro Governo – ha dichiarato Giorgi Kekelidze – e questo interesse deve riguardare soprattutto la cultura, perché è lo strumento più adatto per favorire il dialogo fra i due popoli. Per questo ho coinvolto in questa missione in Italia, il capo Dipartimento per gli scambi culturali Giorgi Sabanadze”.Kekelizde nella pomeriggio di lunedì 31 marzo, alle 16.00 incontrerà la comunità georgiana di Reggio, presso la sala “Tartaruga” di Piazza Garibaldi. Nel corso della giornata il direttore generale della biblioteca nazionale del Parlamento georgiano avrà anche incontri istituzionali per annunciare l’avvio di questa iniziativa che intende valorizzare e promuovere la cultura georgiana in Calabria.