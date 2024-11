La Grande Guerra al centro del concorso di pittura promosso dall’Anassilaos

“La Grande Guerra”, nel centenario dell’intervento dell’Italia nel conflitto, è stato il tema del Concorso di pittura, grafica, scultura e scrittura “Danila Pizzimenti e Roberta Rocca” per gli allievi degli Istituti di Istruzione secondaria di I grado, promosso dall’Associazione Culturale Anassilaos la cui cerimonia di premiazione si terrà martedì 30 giugno alle ore 18,00 presso la Sala di San Giorgio al Corso.

Un tema interpretato dai giovani allievi in maniera del tutto originale con riferimenti anche all’attualità. Ideato dalla Prof.ssa Gloria Oliveti, responsabile Anassilaos per l’Arte Figurativa, il concorso, giunto alla XXI edizione, conferma e ribadisce la capacità dei giovani studenti anche per quel che riguarda la scrittura creativa, vagliata criticamente dalla Prof.ssa Francesca Neri. Per la Sezione Tempera 1^ Premio a Vattimo Daniela A. della Scuola “ De Amicis -Bolani” e a Foti Lorenzo della Scuola “Galileo Galilei”. Per la Tecnica mista 1^ Premio a Amadeo Federica e Ripepi Sarah della Scuola “Vittorino da Feltre. 2^ Premio a Barillà Maria Teresa del De Amicis-Bolani” e a Mazzitelli Gianluca della “Vittorino da Feltre”. 3^ Premio a Lauria Marco sempre della “Vittorino da Feltre”. Per la Grafica 1^ Premio a Zaccarelli Maryam della scuola “Pirandello- I.C.Falcomatà-Archi” e Ieracitano Rosalba della “Galileo Galilei” . 2^ Premio a Palermo Virginio della “Pirandello- I.C.Falcomatà-Archi”. III^Premio a Tripodi Francesco della “De Amicis Bolani”. Per la Sezione Scultura 1^ Premio a Ferro Giovanni della “Pirandello-I.C.Falcomatà-Archi” e a Caccamo Andrea della “Galileo Galilei”. Per la Sezione Pastello 1^ Premio a Calabrese Rosalba della Scuola “I.C.Carducci-Da Feltre” .

Per il Collage 1^ Premio a Micalizzi Matteo della “ Galileo Galilei” . 2^ Premio a Caracciolo Serena sempre della “Galileo Galilei”. Per l’Arte Concettuale 1^ Premio a Marino Allegra Pia, 2^ Premio a Maurici Nanni, 3^ Premio a Vittorio Alessandro, tutti allievi della Scuola Media “Galileo Galilei” . Nell’ambito dell’ Arte Figurativa Premio della Giuria a Ionescu Roxana Florinda della “Pirandello- I.C.Falcomatà-Archi” e Premio della Presidenza a Cuzzola Rossana della “Galileo Galilei”.

Per la Sezione Scrittura Creativa 1^ Premio a Lionte Valeria della “ Don Bosco” ; 2^ Premio a Scappatura Giada della “Pirandello- I.C.Falcomatà-Archi”; 3^ Premio a Larosa Emanuele della “Don Bosco”. Segnalazioni per Antonio Triolo e Briganti Giusi sempre della Scuola “Don Bosco”. Premio della Giuria a Latella Angelo della “Don Bosco”.

Premio della Presidenza a Ferro Giovanni della “Pirandello- I.C.Falcomatà-Archi”. Al termine della consegna dei riconoscimenti, tra tutti gli allievi che hanno conseguito il 1^ Premio saranno tratti a sorte due premi speciali donati dalle famiglie Pizzimenti e Rocca che dovranno essere personalmente ritirati dallo studente. Alla cerimonia, oltre a Gloria Oliveti e Francesca Neri, interverranno Don Antonio Santoro, Parroco della Chiesa e i Giovani di Anassilaos.