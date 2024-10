La grande novità dell’Hostaria dei Campi, adesso anche all’aperto (foto)

All’Hostaria dei Campi le sorprese non finiscono mai.

Con l’arrivo dell’estate, la pizzeria-ristorante del centro città ha deciso di costruire uno spazio all’aperto da dedicare a tutti i suoi clienti.

La nuova pedana si trova in via Possidonea (lato Shaker) ed è pronta ad accogliere numerosi avventori che, per tutta la stagione, potranno godere della loro squisita cena all’aperto.

Stavate cercando un motivo in più per andare all’Hostaria? Eccolo servito.

Dalla pizza al calzone, passando per primi e secondi piatti di terra e di mare, tutto ciò che vi fa più gola lo trovate all’Hostaria dei Campi.

Al locale, che, sin dalla sua apertura, ha mostrato una grande sensibilità per le esigenze di tutti i clienti, tutte le proposte culinarie sono anche gluten free.

Prenota il tuo tavolo chiamando dopo le 17,30 allo 0965.324003 oppure al 349.3610766