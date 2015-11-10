La lettera: ecco il nuovo progetto della Tanto di Cappello Pruduction!

È una storia che parla d’amore e lo fa attraverso gli occhi di un uomo anziano, un uomo solo che ricorda con enfasi ed un misto di amarezza, rimpianto e gioia, la fine (quella vera) della storia d’amore più importante: quella con sua moglie. Il film racchiude in se una morale precisa, forte, indiscutibile: <<bisogna godere dei momenti passati insieme, apprezzando e dando valore a chi ci sta vicino e non alle cose materiali di cui ci circondiamo>>.

Chi c’è dietro al progetto

Tanto di Cappello Production è una piccola ma promettente realtà di Reggio Calabria, un collettivo nato nell’estate del 2014 dall’esigenza di un gruppo di aziende di “fare circuito”, di darsi un’identità come team per poter ampliare la propria rete di contatti e per concretizzare una collaborazione nata anni prima e sempre più intensa. Abbiamo già offerto la nostra collaborazione anche ad altre associazioni come “Enzo B Onlus” (La Zecca di Reggio attraverso i secoli” e molte altre associazioni. Laè una piccola ma promettente realtà di Reggio Calabria, un collettivo nato nell’estate del 2014 dall’esigenza di un gruppo di aziende di “fare circuito”, di darsi un’identità come team per poter ampliare la propria rete di contatti e per concretizzare una collaborazione nata anni prima e sempre più intensa. Abbiamo già offerto la nostra collaborazione anche ad altre associazioni come “Enzo B Onlus” ( http://www.enzob.it ) che si occupa di adozioni nel mondo, il WWF Italia per il quale abbiamo realizzato uno dei siti web sulla sostenibilità ambientale della produzione alimentare ( www.oneplanetfood.info ), l’associazione Homo Talent ( http://www.homotalent.com ) che si occupa di ricerca e promozione talenti, Agiduemila Onlus ( http://www.agiduemila.it ) che si occupa di disabili, abbiamo lavorato ad un documentario per l’Ail, per l’Adspem ed attualmente siamo in trattative per un documentario con la Croce Rossa Italiana che opera in Afganistan, oltre alla realizzazione di un documentario per il convegno mondiale sulla numismatica (per il quale abbiamo realizzato già il portale web) intitolato “” e molte altre associazioni.

Ci battiamo per il sociale, io in particolare mi occupo anche di anti-mafia sia come artista rap che come imprenditore che si è rifiutato di pagare il pizzo e che ha subito diverse intimidazioni, organizzando spesso delle conferenze nelle scuole per sensibilizzare i giovani. Cito solo due esempi al riguardo: il primo è il brano “Un milione di Eroi”, con il quale ho vinto l’edizione 2013 di “Musica contro le mafie” ed il secondo è il brano “Reggio non tace”, realizzato in partenariato con l’omonimo movimento anti-mafia e la Polizia di Stato. Abbiamo sempre lavorato nel campo della documentaristica ma è capitato anche di lavorare a piccoli cortometraggi.