La lettera: ecco il nuovo progetto della Tanto di Cappello Pruduction!

“La lettera” è un film forte, con un colpo di scena che lascerà lo spettatore senza parole.
L’obiettivo del progetto è però decisamente più ampio. L’idea è quella di partire da un’opera cinematografica per arrivare alla realizzazione di un vero e proprio spettacolo teatrale, passando da una serie di incontri con i ragazzi delle scuole di tutta Italia per discutere i temi trattati nel film insieme anche ad esperti psicologi ed educatori.
Come verranno utilizzati i fondi?
Il budget che cerchiamo di raccogliere verrà così distribuito:
5 % per le spese tecniche (siamo già attrezzati per riprese di ogni tipo, anche aeree, quindi dedichiamo una piccola porzione del budget soltanto alle spese di makeup e ad eventuali piccole spese per riorganizzare i set);
45 % per tutti gli spostamenti della troupe tra le location e per i viaggi che gli attori dovranno affrontare per lavorare con noi;
20 % per il catering sui set e per le spese di vitto degli attori;
30 % per la realizzazione dei DVD e per la promozione del film:
Sinossi.
È una storia che parla d’amore e lo fa attraverso gli occhi di un uomo anziano, un uomo solo che ricorda con enfasi ed un misto di amarezza, rimpianto e gioia, la fine (quella vera) della storia d’amore più importante: quella con sua moglie.
Il film racchiude in se una morale precisa, forte, indiscutibile: <<bisogna godere dei momenti passati insieme, apprezzando e dando valore a chi ci sta vicino e non alle cose materiali di cui ci circondiamo>>.
Chi c’è dietro al progetto
La Tanto di Cappello Production è una piccola ma promettente realtà di Reggio Calabria, un collettivo nato nell’estate del 2014 dall’esigenza di un gruppo di aziende di “fare circuito”, di darsi un’identità come team per poter ampliare la propria rete di contatti e per concretizzare una collaborazione nata anni prima e sempre più intensa.
Abbiamo già offerto la nostra collaborazione anche ad altre associazioni come “Enzo B Onlus” (http://www.enzob.it) che si occupa di adozioni nel mondo, il WWF Italia per il quale abbiamo realizzato uno dei siti web sulla sostenibilità ambientale della produzione alimentare (www.oneplanetfood.info ), l’associazione Homo Talent (http://www.homotalent.com ) che si occupa di ricerca e promozione talenti, Agiduemila Onlus (http://www.agiduemila.it) che si occupa di disabili, abbiamo lavorato ad un documentario per l’Ail, per l’Adspem ed attualmente siamo in trattative per un documentario con la
Croce Rossa Italiana che opera in Afganistan, oltre alla realizzazione di un documentario per il convegno mondiale sulla numismatica (per il quale abbiamo realizzato già il portale web) intitolato “La Zecca di Reggio attraverso i secoli” e molte altre associazioni.
Ci battiamo per il sociale, io in particolare mi occupo anche di anti-mafia sia come artista rap che come imprenditore che si è rifiutato di pagare il pizzo e che ha subito diverse intimidazioni, organizzando spesso delle conferenze nelle scuole per sensibilizzare i giovani. Cito solo due esempi al riguardo: il primo è il brano “Un milione di Eroi”, con il quale ho vinto l’edizione 2013 di “Musica contro le mafie” ed il secondo è il brano “Reggio non tace”, realizzato in partenariato con l’omonimo movimento anti-mafia e la Polizia di Stato. Abbiamo sempre lavorato nel campo della documentaristica ma è capitato anche di lavorare a piccoli cortometraggi.
Abbiamo sempre lavorato nel campo della documentaristica ma è capitato anche di lavorare a piccoli cortometraggi. Con Surrender Love siamo stati finalisti al Corto Tendenza Film Festival. Il film racconta un grande amore al tempo della guerra, di come la felicita di una donna per una storia nata semplice diventi complicata a causa della morte in battaglia di lui. Racconta del dramma interiore di un innamorato a cui crolla il mondo nel sapere di non poter mai piu riabbracciare la persona amata e della disperazione che spinge lei a compiere un insano gesto per non dover piu sopportare il dolore. Ma forse non tutto e perduto!
Contribuire alla realizzazione di questo film è semplicissimo!
Basta cliccare questo link: https://www.eppela.com/projects/6146-… ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: “La lettera” è un film forte, con un colpo di scena che lascerà lo spettatore senza parole.
L’obiettivo del progetto è però decisamente più ampio. L’idea è quella di partire da un’opera cinematografica per arrivare alla realizzazione di un vero e proprio spettacolo teatrale, passando da una serie di incontri con i ragazzi delle scuole di tutta Italia per discutere i temi trattati nel film insieme anche ad esperti psicologi ed educatori. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Per maggiori info non esitate a lasciare un commento o a contattarci tramite la email: realfatstudio@gmail.com
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