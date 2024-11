La Madrugada Tour al Vinyl Music Club di Lamezia Terme

Il progetto Nigra, fondato dal cantautore reggino Luciano Amodeo, verrà messo ancora una volta in scena, presso il “Vinyl Music Club” di Lamezia Terme in data 08 luglio 2016, con inizio alle ore 22.00; locale, divenuto punto di rifermento per gli artisti, amanti e simpatizzanti della musica.

Sono molti i chilometri percorsi dalla formazione rock di Reggio Calabria, per mezzo dei quali, il prodotto musicale di Nigra, ha potuto raggiungere importantissime realtà lungo la scena nazionale. “La Madrugada Tour”, dall’omonimo singolo pubblicato da Top Records lo scorso Marzo, ha saputo destare il repentino interesse della stampa e degli addetti ai lavori. Il singolo “La stanza di seta”, estratto dall’EP “La Madrugada”, è stato scelto come componente della colonna sonora di un film italiano, come verrà presto ufficializzato dagli addetti ai lavori.

Il cantautore Luciano Amodeo, ha già preannunciato l’uscita dell’intero album “La stanza di seta”, che con molta probabilità verrà pubblicato il prossimo settembre. Un album variegato, dalle diverse sfumature, frutto di un lavoro biennale presso The Cave studio. Quest’ultimo, un’importantissima realtà affermatasi sulla scena musicale, nazionale ed internazionale.

I testi di Luciano, tradotti in musica dalla band che da sempre lo accompagna (Pasquale Caracciolo, Roberto Aricò e Christian Gangeri), trattano tematiche di vita vissuta dallo stesso cantautore, talvolta rimasto sbalordito dagli scenari mondiali offerti dalla società odierna, sui quali ha voluto soffermarsi con la scrittura, non poco impegnativa, di “Cieli di Siria” e “Sangue”; canzoni rappresentanti l’orribile realtà dettata dall’indifferenza e dalle ingiuste guerre che stanno devastando e terrorizzando le popolazioni dell’intero pianeta.

Di carattere prettamente intimiste, invece, le prime tre canzoni (La madrugada, Lucida e La stanza di seta) pubblicate e contenute nell’EP prima citato. Il cammino di Nigra e della sua band , sembra dover essere ancora molto lungo, portando il prodotto artistico di matrice reggina persino in Spagna, a partire dalla data già ufficializzata del 9 settembre 2016, che si terrà presso “El Pueblo” di Ourense.

Questo lavoro, “dice il cantautore”, è la semplice prosecuzione di un progetto iniziato e presentato in Spagna e sud America qualche anno fa, passando per alcuni locali, TV e Network che hanno saputo dare il loro contributo al cantautorato italiano, vestito dei colori del Rock utilizzati da Nigra a compimento del proprio lavoro.

