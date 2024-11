La “Mama Monster” è il nuovo volto di casa Versace. Lady Gaga protagonista della collezione primavera/estate 2014

di Maria Carmela Di Marte – Quando l’amicizia, iniziata grazie ad alcuni capi della maison Versace indossati dalla regina del pop nel suo video Edge of Glory, si trasforma in business e soprattutto, quando unisce due donne imponenti come Lady Gaga e Donatella Versace, il successo è assicurato.Ed ecco che da casa Versace, sfoderano la loro arma vincente per la collezione primavera/estate 2014, immortalando la dea del pop come volto e protagonista della collezione.La cantante dal canto suo, gliele ha cantante alla stilista nel vero senso della parola, visto che in occasione del lancio del suo ultimo album “ArtPop”, ha dedicato una canzone presente anche nel cd, alla diva Versace, dal titolo “Donatella”.Ed ecco che Miss Germanotta, dopo aver prestato corpo, performance e stile a maison come Armani e McQueen, approda in casa Versace. Nelle immagini immortalate dai fotografi Mart Alas e Marcus Piggot, la lady appare in tutta la sua eleganza e rilevante femminilità, aspetti che solitamente non lascia trasparire,con lunghi capelli biondi, richiamando proprio l’immagine della firstlady di casa Versace.Una somiglianza, un’amicizia che è diventata affare, un modo come un altro per mettere in pratica l’antico detto “ dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”. E a detta della regina Versace, Lady Gaga incarna perfettamente il DN Versace, palesandosi come la vera, iconica donna Versace