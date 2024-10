La Mediterranea Volley continua a collezionare primati nel panorama regionale

Si potrebbe parlare semplicemente di una realtà sportiva in grado di rappresentare la Calabria sulla scena nazionale, come ha fatto già lo scorso anno nelle nazionali CSI, dopo aver vinto, nelle sue tre diverse formazioni, i campionati regionali CSI e PGS, ed il torneo “Coppa città Metropolitana”. Ma la “Mediterranea Volley”, autentico orgoglio del Rettore, prof. Santo Marcello Zimbone, e del Direttore del Dipartimento DIGIES, prof. Massimiliano Ferrara, oltre che di tutti gli altri Direttori di Dipartimento, è molto di più.

Creata nel 2014, senza troppe ambizioni, nei vecchi e davvero impraticabili campi di cemento, all’aperto, di San Brunello, come laboratorio del Movimento Contaminiamo i Saperi, la squadra ufficiale dell’Ateneo reggino, non si è solo imposta negli ultimi 4 anni nel panorama regionale, quale team in continua crescita, ma è riuscita a creare un punto di aggregazione e condivisione sportiva e umana fra gli studenti e le famiglie dei giovani atleti che farà certamente parte della storia dell’Università “Mediterranea”.