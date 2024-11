La moda per il sociale: le felpe benefiche di Oxfam e Coin.

di Federica Geria – “Crediamo che la più grande risorsa del nostro pianeta sia l’energia umana. Un’energia che nasce ovunque e che noi cerchiamo, liberiamo e sosteniamo.”Con queste parole si presenta l’organizzazione Oxfam Italia, che si unisce a Coin per dar vita ad un importante progetto: una campagna di raccolta fondi a favore dei diritti delle donne di Paesi come lo Sri Lanka e la Palestina.L’iniziativa vede nomi celebri della moda italiana impiegare il loro talento al servizio di Oxfam, per sconfiggere la povertà. Vengono proposti tre modelli di felpe differenti, firmate da tre importanti stiliste: Alessia Giacobino (Jo no Fui), Stella Jean e Cristina Tardito (Kristina Ti).Maglie ricche di ricami, stampe e grafiche in inchiostro effetto lucido, questi capi limited edition possono essere trovati negli store Coin al prezzo di 45€. Attraverso il loro acquisto sarà possibile dare un contributo per la costruzione di un mondo libero dall’ingiustizia della povertà. La direttrice di Coin Italia si dichiara soddisfatta dalla collaborazione: “Abbiamo trovato un partner ideale in Oxfam che ci dà l’opportunità di unire la forza del nostro brand alla loro forza istituzionale”.Anche nella nostra città di Reggio Calabria troviamo la collezione di felpe “Women’s Circle for Change” nello store Coin in via corso Garibaldi 401.Possiamo migliorare il mondo, iniziando dai piccoli gesti.