“Nella vita frenetica di ogni giorno spesso dimentichiamo ciò che ci rende davvero felici”. E così è necessario immergersi un po’ più in sé stessi, ritrovarsi. E quale modo miglior per farlo se non quello di prendere in mano un libro e scordarsi di tutto il resto?

Citynow torna con un nuovo appuntamento di #InsideTheBook, la rubrica attraverso cui ogni settimana vi proponiamo un libro da leggere. Questa domenica è la volta di “La natura supera la fantasia“, un saggio a sei mani dei reggini Serena Amato, Paolo Palamara e Vincenzo Pellegrino.

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“Tre compagni di viaggio che hanno unito il loro bagaglio di esperienze”, è così che si definiscono i tre autori di cui oggi vi racconteremo la storia.

“Questo libro vuole raccontare la bellezza degli incontri che edificano la vita – racconta Paolo – E che inevitabilmente la cambiano in meglio. Così è stato per me e Vincenzo che soltanto due anni fa, rincontrandoci casualmente dopo svariati anni nella nostra spiaggia preferita di Favazzina in Calabria, ci siamo ritrovati a parlare di esperienze formative e di sogni”.

Dall’incontro a Favazzina alla nascita del gruppo

Fin da quel primo momento, sia Paolo che Vincenzo sentono forte in loro la necessità di condividere le esperienze vissute e i loro valori con chiunque avessero incontrato, con l’obiettivo di aiutare le persone nei loro più intimi bisogni. Un proposito molto nobile che li ha condotti a trovare la parte, fino ad allora, mancante del loro gruppo: Serena.

“Gli incontri ti conducono verso strade sconosciute, più lontane di quelle che immagini e col passare dei giorni diventano storie. Così un anno dopo abbiamo conosciuto Serena che sin da subito ha condiviso i nostri stessi valori ed è diventata compagna di viaggio di questo nostro cammino”.

Serena è un’artista, dunque un’amante dell’arte in tutte le sue forme, ma ciò che ama di più è proprio l’animo umano. Paolo, con una laurea in giurisprudenza ed una ditta agricola, ama sperimentare, crescere e dedicarsi agli altri. Vincenzo invece è una sorta di ponte fra i primi due nostre autori, ama le relazioni interpersonali ed è alla costante ricerca di incontri significativi. Tre personalità differenti, tre percorsi di vita completamente opposti, eppure qualcosa è stato in grado di unirli. Ma cosa?

L’Apericoaching e il sogno del libro

“Tutti e tre abbiamo dato vita al nostro sogno realizzando alcuni progetti tra i quali l’Apericoaching” prosegue Paolo spiegandoci meglio questo progetto. L’apericoaching altro non è che un semplice aperitivo tra amici che si svolge sia Roma che a Reggio Calabria in cui vengono invitati degli ospiti per trattare un argomento specifico. Realizzazione personale e professionale sono i due ingredienti principali.

“Siamo partiti domandandoci come dare senso e valore ai nostri giorni e da allora nacque anche il sogno di scrivere questo libro che è il frutto della grande passione per la natura e dell’enorme disponibilità a migliorare la vita delle persone che incontriamo, sempre animati dal sogno di cambiare in meglio il mondo”.

“La natura supera la fantasia” è un viaggio alla riscoperta di noi stessi, un libro che si stacca completamente dal mondo commerciale per approdare invece sulle sponde dei nostri cuori. Una volta cominciato, è infatti impossibile non sentirsi profondamente toccati da uno scritto che ci ricorda che, per vivere al meglio delle nostre possibilità, è necessario seguire alcune regole.

Un saggio tra filosofia, spiritualità e scienza

Un cammino fatto di filosofia, spiritualità, attualità, letteratura e scienza. Questo saggio rappresenta un vero e proprio inno alla natura ed alle meraviglie di cui, non sempre, l’uomo è consapevole. Ovviamente non possiamo svelarvi quali siano le 5 regole fulcro del libro, ma possiamo anticiparvi che si tratta di consigli da custodire gelosamente, come il più prezioso dei tesori.

“Osserva come la natura funziona nella sua semplicità e maestosità. Tutte le volte in cui ti sentirai sfiduciato per qualcosa o avrai bisogno di ritrovare maggiore fiducia in te stesso, pensa a un semino che viene piantato nel terreno e che nel tempo diventerà una maestosa sequoia”.

Abbandonate il superfluo, lasciatevi andare e immergetevi nella lettura di questo saggio straordinario. “Un libro pensato perché ogni lettore possa accorgersi che tutto quello che lo circonda gli è stato donato e per renderlo consapevole che non è estraneo al mondo, ma ne è parte”.