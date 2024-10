Reggio, aperture straordinarie e ingressi gratis al MArRC: il programma

Una grande opportunità quella offerta dal Ministero della Cultura ai cittadini e ai tanti turisti che visitano gli istituti culturali in questo periodo dell’anno.

Il 25 aprile 2024, in occasione della Festa della Liberazione, i musei e i parchi archeologici statali saranno infatti aperti gratuitamente, così come proposto dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Si accederà gratuitamente anche al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, che sarà aperto al pubblico regolarmente, dalle ore 9.00 alle 20.00 (con ultimo ingresso alle ore 19.30). I visitatori potranno ammirare le innumerevoli meraviglie archeologiche esposte al MArRC, inclusi i Bronzi di Riace e di Porticello.

E sono già andate sold-out le prenotazioni per il “Safari al MArRC” del 24 aprile: un laboratorio itinerante per bambini condotto dall’ufficio didattico del MArRC alla scoperta delle vicende storiche e culturali della Magna Grecia in maniera diversa e coinvolgente, attraverso la scoperta del mondo animale. L’attività è completamente gratuita per i bambini, mentre per l’accompagnatore ha il solo costo del biglietto di ingresso al Museo.

Inoltre, mercoledì 1° Maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria resterà aperto e i visitatori potranno accedere nei consueti orari, dalle ore 9:00 alle ore 20:00, con bigliettazione a 6€, vista la concomitanza con il MercoledìalMArRC.

L’ingresso è sempre gratuito per i minori di 18 anni. Per i giovani da 18 a 25 anni il biglietto ha il costo di € 2. Ulteriori agevolazioni e riduzioni sono consultabili sul sito del Ministero della Cultura.

E infine, domenica 5 Maggio, si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso gratuito anche al MArRC.

Il museo è aperto dal martedì alla domenica (lunedì chiuso), con orario continuato dalle ore 9:00 alle 20:00, ultimo ingresso ore 19:30. Fino ai 18 anni l’ingresso è sempre gratuito. Tutte le info su www.museoarcheologicoreggiocalabria.it.

Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura consultabili online, con possibilità di prenotazione per singoli e gruppi. Prenotazioni, servizi aggiuntivi e biglietteria sono gestiti da Coopculture.

Per prenotare la visita: 0639967600 (attivo lun-dom 9-18), per info e prenotazioni settore Didattica/Scuole: 0639967600 e edu@coopculture.it; per

prenotazioni Gruppi: 06 39967600 e tour@coopculture.it.