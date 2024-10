La ‘Nduja pietanza del 2016, conquista americani e inglesi: ‘E’ unica’

La cucina internazionale scopre e si ‘innamora’ della ‘nduja. Celeberrima pietanza calabrese piccante, la ‘nduja nel 2016 ha ottenuto un boom soprattutto a Londra e New York. “Sta bene con tutto, dalla burrata ai crostacei alla pizza, e si abbina bene alla pasta. È come se fosse un olio piccante non vegetariano. La ‘nduja è diventata popolare perché è piccante e sa di maiale e queste due cose vanno alla grande insieme”, ha spiegato Jacob Kenedy, lo chef del ristorante Bocca di Lupo, vicino a Piccadilly Circus, a Londra. L’agenzia di stampa Bloomberg ha spiegato come il celebre insaccato piccante calabrese abbia conquistato il cuore di americani e inglesi.

‘In Calabria – commenta Pietro Molinaro – con l’agroalimentare si va a velocità doppia anche grazie ad un aumento dell’export delle nostre produzioni che nella nostra regione, secondo gli ultimi dati, cresce del +12,9%. Il caso della ‘ nduja – continua – è emblematico e di buon auspicio: da Londra a New York: il 2016 è stato l’anno della ‘nduja, o meglio della scoperta di questa pietanza da parte degli chef stranieri’.

Di questo particolare sapore made in Calabria i palati stranieri non ne possono più a fare a meno. E a dimostrarlo è il fatto che, entro l’anno prossimo, è previsto il lancio sul mercato Usa di un primo piatto di pasta già pronto e condito proprio con la ‘nduja. E di recente è stata prodotta una versione americana del condimento calabrese, realizzata nell’Iowa dall’azienda italo-americana La Quercia.