La Notte dei Ricercatori “SuperScienceMe” finanziata dalla Commissione Europea

Con un punteggio di 13 su 15 e un piazzamento in classifica di tutto rispetto, 22 su 55, il progetto della Notte dei Ricercatori di Università della Calabria, Università Magna Grecia, Università Mediterranea, Regione Calabria e CNR è risultato vincitore del bando “European Researchers’ Night” (H2020-MSCA-NIGHT-2018) della Commissione Europea.

Complessivamente i progetti in gara erano 128; 14 quelli presentati dall’Italia di cui la UE ne ha finanziato 9, e fra questi c’è “SuperScienceMe: ResEArCH in your REACH”, frutto del lavoro di progettazione dell’Unical, precisamente dello staff dell’Ufficio di Trasferimento Tecnologico (Liaison Office), della Regione Calabria attraverso la struttura di comunicazione del POR Calabria 2014-2020 e di CalabriaInnova, nonché degli atenei di Catanzaro e di Reggio Calabria.

E sì, perché dopo quattro edizioni di successo, l’Università della Calabria quest’anno ha promosso e coordinato la presentazione alla Commissione Europea del progetto della Notte dei Ricercatori, in maniera congiunta con la Regione Calabria, gli altri due Atenei calabresi e il CNR, per poter svolgere nell’ultimo venerdì di settembre del 2018 e del 2019, come di consueto, il grande evento di divulgazione scientifica, in contemporanea a più di altre 300 università europee. Quasi invariato il format: si parte di mattina con le visite nei laboratori e nei centri dove si fa ricerca, il pomeriggio un expo di aziende e organizzazioni che operano nel mondo della scienza e dell’innovazione e la sera grande spettacolo. Il tutto animato da diverse attività culturali collaterali e, in occasione dell’anno europeo del patrimonio culturale, quest’anno saranno organizzate, in collaborazione con i musei calabresi, una serie di iniziative preliminari finalizzate alla scoperta delle risorse storico-culturali della Calabria.

Orgogliosi dell’importante risultato ottenuto, perché nella Evaluation Summary Report della Commissione Europea si legge che la proposta “SuperScienceMe” è stata finanziata ottenendo ottimi punteggi rispetto ai criteri di eccellenza, impatto e implementazione, gli ideatori del progetto fanno sapere di essere già al lavoro per l’organizzazione del grande evento che, come sempre, ha l’obiettivo di avvicinare il grande e variegato pubblico calabrese alla ricerca scientifica.