La “One Man Orchestra” di YOSONU farà tappa a Reggio Calabria

A dicembre la “One Man Orchestra” di YOSONU ripercorrerà ancora in lungo e in largo lo stivale per toccare i suoi 130 concerti in poco più di un’anno e mezzo dalla sua nascita.

Questo sarà l’ultimo GiùBOX tour in quanto è ormai prossima l’uscita del nuovo lavoro in studio, prevista per i primi mesi dell’anno prossimo.

Ad aprire le danze sarà però un nuovo videoclip, SLOW FOOL,tratto sempre da GiùBOX e prodotto da N2 Video Productions & Yosonu, con la regia di Mauro Nigro.

Tenete d’occhio la pagina ufficiale e gli altri social per maggiorni dettagli.

Ecco le date del tour:

7/12 Mumble Rumble – Salerno

8/12 B-Folf – Roma

9/12 Valvola – Orvieto

10/12 Mishima – Terni

11/12 Reasonanz – Loreto

12/12 Mercato Sonato – Bologna

13/12 Arci Sutarco – Soragna (PR)

14/12 Civico 144 – Monza

15/12 HDemia – Trento

16/12 Bardamù – Calderara di Reno

17/12 Arthur Rimbaud – Magione (PG)

18/12 Malandrì – Altamura

19/12 T.B.A. – Trani (BT)

20/12 DNA – Ariano Irpino (AV)

21/12 Provo Cult – S.G. Rotondo (Fg)

22/12 La casa di Michele – Foggia

23/12 Meno1 – Reggio Calabria [+ Solcochiuso]

27/12 Blue Dahlia – Gioiosa Marina (RC)

Yosonu è la creatura sperimetale di Peppe Costa.

Il suo primo disco, GiùBOX, è uscito per CNI music col patrocinio di Legambiente per l’attenzione al tema del riuso degli oggetti e riciclo di materiali.

Tra le innumerevoli performance tenute in tutta Italia (ed Inghilterra) anche live di apertura ad Afterhours e Gogol Bordello.

Da maggio scorso Yosonu fa parte anche di un nuovo progetto di musica spontanea in duo con Paolo Tofani, storico chitarrista degli Area.

www.giuseppecosta.net

www.facebook.com/Yosonu-1481035158833949