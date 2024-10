La One Power basket tiene alti i colori della Reggio sportiva

«Un grande in bocca al lupo ai ragazzi della One Power Reggio Calabria che rappresenteranno la nostra città alle final four nazionali di basket in carrozzina tentando l’approdo alla massima serie». E’ quanto dichiara in una nota il Consigliere delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella commentando la recente vittoria della One Power in gara due dei play off che ha battuto per 58 a 45 la compagine di Lecce in un PalaCalafiore gremito da quasi 4000 tifosi.

«A nome dell’Amministrazione comunale – ha aggiunto il consigliere Latella – e del sindaco Falcomatà voglio rivolgere i miei complimenti a questo gruppo di sportivi che attraverso l’allenamento, il lavoro quotidiano e lo spirito di squadra sono arrivati davvero ad un passo da un traguardo cosi prestigioso ed importante. La One Power tiene alti i colori della nostra città nel panorama sportivo nazionale».

«Questi ragazzi – ha concluso – sono davvero un simbolo dei valori dello sport, inteso come momento di aggregazione, di amicizia, di solidarietà. Non è un caso che la città stia seguendo il loro campionato con una partecipazione inedita per uno sport di solito considerato secondario come il basket in carrozzina. Sono esperienze straordinarie che assumono un valore sociale doppio proprio perchè con le loro gesta sportive, questi atleti rappresentano un esempio per i tanti giovani e giovanissimi che attraverso lo sport ed il gioco hanno un occasione per socializzare ed inseguire i loro sogni».