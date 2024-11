La pagina Facebook Calabria Meravigliosa nella “FACEBOOK TOP BRAND 2014”. La mission? Divulgare le bellezze della Calabria!

L’azienda Blogmeter, specializzata in analisi dei dati sul web, ha recentemente pubblicato sul proprio sito (blogmeter.it) le classifiche Facebook e Twitter Top Brand 2014, relative ai brand più cliccati nei noti social network Facebook e Twitter. Tantissime le aziende e i brand internazionali e nazionali in classifica: Amazon, Samsung, Coca Cola, Juventus, Serie A Tim, Le Iene. Sorpresa delle soprese, la presenza, al decimo posto, nella sezione “Brand Page Engagement”, ossia dei brand con maggiore capacità di interazione e coinvolgimento dei propri fan, la pagina “CALABRIA MERAVIGLIOSA” (unica pagina calabrese presente nelle varie classifiche), che da quattro anni si occupa di divulgare le bellezze della Calabria.

“Siamo piacevolmente colpiti dalla presenza della nostra pagina in questa speciale classifica, accanto a brand dall’appeal mondiale – ha commentato il Presidente dell’Associazione Vito Di Napoli, che gestisce la pagina insieme a Marinella De Luca – ; il riconoscimento ci inorgoglisce sia perché premia l’impostazione che abbiamo voluto dare alla pagina fin dal primo momento, ossia quella di coinvolgere gli utenti che ci inviano quotidianamente foto, notizie, curiosità, diventando così “redattori” e principali protagonisti della pagina , e, soprattutto, perché premia il nostro impegno quotidiano nel far conoscere il volto migliore e autentico della Calabria, Regione dalle mille opportunità, invitando i numerosi fan che ci seguono da tutte le parti del mondo (Roma e Milano tra le città italiane con più utenti e gli USA all’estero, oltre ai tantissimi iscritti residenti nella Regione) a sceglierla come prossima meta di vacanza”.

Attualmente, la pagina Facebook vanta oltre 128 mila iscritti e presto avrà anche un sito Internet associato, www.calabriameravigliosa.it, finalizzato a migliorare la divulgazione degli articoli che quotidianamente vengono pubblicati sulla pagina.