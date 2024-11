La Pro Reggina ’97 impegnata in trasferta a Palermo cerca continuità di successi

di Nicolino D’Ascoli. Ultima gara di andata del campionato nazionale di serie A calcio a 5 per la Pro Reggina ’97 impegnata in trasferta contro il Cus Palermo. Dopo la brillante vittoria conseguita ai danni dell’ Ita Salandra, la compagine Reggina punta a conquistare un altro successo in terra Siciliana.Dopo la sessione di allenamento il tecnico amaranto spende parole di elogio nei confronti delle sue ragazze ed invita a mantenere alta l’attenzione e la concentrazione al fine di evitare errori e cali psicologici : “Affrontiamo ogni partita allo stesso modo – dichiara Enzo Tramontana. La preparazione meticolosa ci consente di curare ogni aspetto tattico e di migliorare nell’applicazione. Stiamo crescendo e acquisendo maggiore convinzione nei nostri mezzi. La vittoria con l’Ita Salandra è stata importante, soprattutto perché ha permesso di aumentare l’autostima, caricandoci ulteriormente. La nostra forza – continua Tramontana – resta l’unità del collettivo. Sono contento dell’approccio e dell’atteggiamento mostrati in campo dalle ragazze. Dobbiamo rimanere concentrati, evitando cali di tensione. Ogni partita è una sfida a sé. Un successo con il Cus Palermo ci consentirebbe di conquistare punti importanti per la classifica e dare continuità ai risultati”.Anche Roberta Napoli si sofferma sull’ importante vittoria ottenuta la scorsa giornata e sul prossimo match contro il Cus Palermo : “Il successo con l’Ita Salandra è stato fondamentale – evidenzia la giocatrice. La squadra pugliese è composta da diverse straniere che formano un organico competitivo. Siamo ampiamente soddisfatte, è stato un successo ottenuto con forza e determinazione da tutto il gruppo, una vittoria voluta e meritata. Siamo molto affiatate e pronte a sostenerci a vicenda. Il nostro punto di riferimento è senza ombra di dubbio il nostro mister, i suoi consigli ed incitamenti costanti ci infondono sicurezza e serenità. Anche questa settimana, abbiamo lavorato con grande intensità. La gara con il Cus Palermo sarà un’altra tappa del percorso che abbiamo intrapreso”.Intanto, lo scorso Lunedì la Pro Reggina ’97 è stata presente all’inaugurazione del centro sportivo polivalente di Cittanova. L’impianto che sorge all’interno dell’Istituto Comprensivo “L. Chitti” consentirà agli utenti di usufruire di una struttura idonea alla pratica sportiva. Alla manifestazione sono stati presenti il Presidente della Provincia, Giuseppe Raffa, l’Assessore Provinciale Giovanni Aruzzolo, il Consigliere Provinciale Francesco D’Agostino ed il vice presidente nazionale dell’Asi, Tino Scopelliti. Dopo il consueto taglio del nastro, la Pro Reggina ’97 ha disputato una partita contro l’Asd Edilferr, squadra femminile di Cittanova che milita nel campionato di serie C. Un momento di grande aggregazione sociale, di incentivazione dei valori positivi dello sport e di sinergia tra realtà sportive del territorio. Insomma una giornata di successo per lo sport Calabrese.