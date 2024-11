La Pro Reggina cerca continuità di risultati a Potenza

di Nicolino D’Ascoli – Dopo il successo, ottenuto a tavolino contro il Molfetta, la Pro Reggina ’97 torna in campo per la prima del girone di ritorno. Le ragazze calabresi saranno di scena in Basilicata contro il Cus Potenza alla ricerca di un altro successo per proseguire la striscia positiva.In settimana le calciatrici amaranto si sono allenate con impegno ed entusiasmo per non perdere di mira l’obiettivo stagionale, i playoff, e rimettersi in corsa per centrarlo. Come di consueto oramai a fine sessione, il tecnico Tramontana fa il punto della situazione :“Stiamo lavorando con grande intensità. Sappiamo che ogni partita sarà una sfida che dovremo affrontare con la massima concentrazione. All’andata abbiamo centrato la vittoria. Adesso dovremo essere altrettanto concreti per non disperdere quanto fatto sino a questo momento. Ci aspettiamo una gara combattuta e con grande ritmo – continua Tramontana – Abbiamo preparato la partita, cercando di limare le nostre imperfezioni e raggiungere il migliore equilibrio. Purtroppo dovremo fare a meno di Roberta Napoli che è fuori per infortunio. Sono convinto però, che chi entrerà in campo darà il massimo supporto alla squadra. Il nostro obiettivo è di centrare i play off e completare il lavoro portati avanti in questi mesi. Sappiamo che non sarà facile. Dovremmo giocare sempre al massimo e concedere poco agli avversari”.Purtroppo nella partita amichevole disputata domenica scorsa contro Futsal Melito l’atleta Roberta Napoli ha riportato uno stiramento al quadricipite della coscia durante un contrasto con un’avversaria. Queste le sue parole :“Nel tentativo di contrastare un’avversaria, ho caricato troppo il peso sulla gamba. Ho sentito subito un forte dolore. Dopo gli accertamenti medici che hanno evidenziato uno stiramento, ho iniziato immediatamente le terapie necessarie e spero di recuperare in tempi brevi e di rientrare presto per dare il mio aiuto alla squadra. Sarò comunque con le mie compagne per incitarle e stare loro vicino”.