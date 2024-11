La Pro Reggina di scena Domenica contro Catanzaro in un derby da non perdere.

di Nicolino D’Ascoli. Big match, big derby per la quinta giornata di ritorno del campionato di calcio a 5 femminile , la Pro Reggina ’97 ospita domenica al PalaBotteghelle (ore 15.00) le cugine del W.S. Catanzaro. Un derby, come sempre, dalle forti motivazioni e da un unico obiettivo, vincere. Le reggine ancora con il sapore amaro della sconfitta subita all’andata hanno l’occasione di riscattarsi.Entrambe le compagini sono reduci da vittorie nell’ultimo turno contro Rionero (Pro Reggina) e Cus Potenza (Catanzaro), ma le ragazze di mister Enzo Tramontana hanno tutte le intenzioni di proseguire la striscia di vittorie e certamente affronteranno con determinazione e veemenza il W.S. Catanzaro.Il tecnico reggino è sicuro della crescita costante della squadra e della voglia di rivalsa: “Abbiamo lavorato con serenità, cercando di migliorare la condizione e la resa nei movimenti. La squadra ha grinta e carattere ed è attenta a memorizzare le indicazioni impartite, applicandole poi, con meticolosità in campo. Stiamo crescendo sul piano dell’organizzazione di gioco, anche se dobbiamo ancora migliorare alcuni meccanismi difensivi ed evitare alcuni errori. Le motivazioni sono fortissime e rappresentano il necessario apporto per dare il massimo. Conosciamo il valore dei nostri avversari. Dovremo essere bravi ad aggredire sin da subito ed impostare il nostro gioco. Abbiamo maggiore consapevolezza della nostra forza e l’impegno costante caratterizza il nostro lavoro. Sono soddisfatto dell’intensità con cui le ragazze si allenano, l’attenzione è massima”.Nella gara con il Catanzaro, tornerà a disposizione anche Roberta Napoli, forte centrale amaranto fermata da un infortunio, ma pronta a riprendere per dare il suo apporto, qualitativo e quantitativo, alla squadra: “Le terapie a cui mi sono sottoposte mi hanno permesso di recuperare dallo stiramento avvenuto nel corso di un contrasto con un avversario. L’inserimento all’attività è stato graduale per evitare eventuali ricadute e consentirmi di recuperare appieno la condizione. Siamo convinte e determinate. Contro il Catanzaro servirà cattiveria agonistica e concretezza, per lasciare poco spazio alle nostre avversarie e riuscire a centrare il quinto successo consecutivo”.