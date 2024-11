La Pro Reggina poco concreta sotto porta non riesce ad espugnare Palermo.

di Nicolino D’Ascoli. Nulla da fare, purtroppo la Pro Reggina ‘97 esce sconfitta dal Palacus di Palermo, terminando in quinta posizione il girone di andata del campionato nazionale calcio a 5 di serie A femminile. Una partita dai due volti per la squadra Reggina, capace di creare tantissime occasioni,concretizzare poco e non essere sempre lucida e concentrata sul pezzo. A differenza del Cus Palermo, sempre determinato ed in ritmo partita, che ha commesso pochissimi errori disputando una partita quasi perfetta.Nel primo tempo, è la squadra Siciliana a passare in vantaggio, sfruttando al meglio le azioni offensive impostate dalla squadra. La Pro Reggina mette intensità e ricerca costantemente la conclusione, gestendo la pressione delle avversarie.Nella ripresa, la squadra Calabrese prova ad imporre il proprio gioco ed accorcia le distanze. Il Palermo però, fa girare bene palla e dilaga, utilizzando la velocità delle proprie giocatrici, difficilmente prendibili in questa giornata di grazia. Non basta alla Pro Reggina, la rete di Mezzatesta che rimane comunque seconda nella classifica marcatori, e fa ben sperare per il ritorno del campionato.Precisa, meticolosa l’analisi del tecnico Enzo Tramontana: “Abbiamo creato tanto, ma non abbiamo finalizzato. I nostri avversari hanno mostrato veemenza e determinazione nel conquistare il successo. La squadra non ha assolutamente demeritato. Abbiamo pagato forse qualche calo di attenzione, concedendo opportunità all’altra squadra. Dobbiamo crescere e migliorare anche sotto l’aspetto dell’atteggiamento. Sino a questo momento, sono soddisfatto del percorso compiuto dalle ragazze in campionato. Sono tutte molto giovani e stanno affrontando con impegno e professionalità ogni partita. Lavorano sempre con grande intensità e con l’obiettivo di incrementare il nostro rendimento”.Manca ancora tutto il girone di ritorno per poter migliorare la posizione in classifice ed essere protagonisti ancora una volta a livello nazionale. Occorre rimanere concentrati e non perdere la determinazione, i risultati verranno da sé.CUS PALERMO – PRO REGGINA 5-2CUS PALERMO: 1 Cannici, 22 Lucido, 17 Maranzano, 10 Alessi, 22 Riccobono, 13 Viscuso, 15 Buccellato, 5 Scalici, 23 Caserta, 4 Garufo. All.: La Bianca.PRO REGGINA: 1 Belgio, 12 Pugliese, 7 Napoli, 9 Mezzatesta, 11 Politi, 20 Biondo, 3 Romeo, 21 Assumma, 22 Macri’ A., 16 Onesto, 28 Alba Franco Marin, 23 Macri’ M.. All.: Tramontana.ARBITRI: Brischetto di Acireale, Panebianco di Acireale.CRONO: Seminara di Palermo.MARCATORI: Caserta (P), Alessi (P); Politi (PR), Viscuso (P), Viscuso (P), Viscuso (P), Mezzatesta (PR).