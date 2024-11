La Provincia per la tutela e la promozione del territorio del Comune di Santo Stefano in Aspromonte

“Interventi volti alla tutela del territorio e il recupero di aree di interesse paesaggistico e naturalistico” è l’oggetto dell’accordo di programma sottoscritto tra la Provincia e il Comune di Santo Stefano in Aspromonte.Cinquantamila euro che la Provincia, su indicazione del vicepresidente e assessore provinciale alla tutela del paesaggio, Giovanni Verduci, ha voluto assegnare al comune aspromontano riconoscendone l’alto valore turistico e naturalistico.Con questo documento, firmato dal Presidente Giuseppe Raffa e dal Sindaco Michele Zoccali, presenti anche il consigliere provinciale Francesco Cannizzaro e il dirigente Giuseppe Mezzatesta, l’Amministrazione provinciale sostiene il percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, da tempo intrapreso dal Comune, attraverso il recupero e la manutenzione delle aree verdi e dei percorsi naturalistici.“Il Comune di Santo Stefano – ha dichiarato il Presidente Raffa – ha sollecitato questo intervento in considerazione dei numerosi turisti che si recano in quei luoghi tanto nella stagione estiva, quanto in quella invernale. Ho sostenuto e promosso questa iniziativa convinto che contribuire a migliorare alcuni siti, come Mannoli e Gambarie, significhi migliorare l’immagine della Provincia che tanto ha già investito per lo sviluppo turistico dell’area”.“Con il consigliere provinciale Cannizzaro, sempre puntuale e determinato sulle tematiche ambientali – ha esordito invece l’assessore Verduci – abbiamo sin da subito posto le basi per un reciproco rapporto di collaborazione che ci consente di lavorare, quotidianamente e bene, per lo sviluppo, soprattutto turistico, dell’intero territorio provinciale. L’Aspromonte ha una forza attrattiva notevole, una potenzialità, già in parte espressa, che impone a noi tutti un impegno costante. E’ evidente – ha poi proseguito – che il Comune di Santo Stefano ha un interesse preminente a che la realizzazione degli interventi sia immediata. Per questo motivo si è deciso di riconoscere il Comune ente attuatore, spettando così all’Amministrazione del sindaco Zoccali realizzare gli interventi facendosi carico delle procedure di appalto ed esecuzione. Sono certo – ha poi concluso Verduci – che nonostante le modiche risorse economiche investite, questo intervento possa assumere un significato importante per un luogo che, in tanti, consideriamo il fiore all’occhiello della Provincia”.Apprezzamento per la disponibilità manifestata dalla Provincia è stato espresso dal sindaco Michele Zoccali, mentre il consigliere provinciale e assessore al turismo del comune di Santo Stefano, Francesco Cannizzaro, ha voluto sottolineare che “ solo la giusta sinergia tra enti consente di raggiungere risultati importanti. Siamo impegnati a valorizzare il nostro territorio che non si esprime solo nelle piste sciistiche, ma è tutto il paesaggio che merita la giusta attenzione. I suggestivi percorsi, la viabilità comunale secondaria, i sentieri poco battuti, tutta la montagna, anche quella meno conosciuta, dev’essere valorizzata al meglio per favorire quella crescita comune che fungerà da traino per l’intera Provincia. (foto: Cannizzaro, Verduci, Mezzatesta, Raffa, Zoccali)