La Provvidenza Onlus e Agiduemila insieme per un Carnevale speciale

Oggi il Carnevale per noi significa famiglia, significa essere tutti uniti e non avere alcun ostacolo o pregiudizio. Significa casa, dove abbracciarsi tutti insieme, significa colore in un mondo dove il grigio è una tonalità troppo spesso ricorrente, dove la cronaca nera prevale sull’arcobaleno che dovrebbe dipingere le nostre giornate.

Questa è casa nostra, dove ogni giorno è carnevale tra le tante difficoltà.

Dove qualcuno si traveste da Arlecchino perché c’è sempre un Pierrot che non merita di piangere ma di sorridere alla vita. Dove le maschere non appartengono alle categorie della falsità e della menzogna, perché da noi non ce n’è bisogno! Perché da noi non è possibile! Perché da noi, se guardi i nostri bambini, se stringi la mano ad un ragazzo disabile, il sorriso si disegna spontaneo sul tuo volto.

Oggi festeggiamo i colori, festeggiamo la bellezza e la diversità della vita in tutte le sue forme. Oggi pomeriggio dalle 15:00, presso i locali della Fondazione “La Provvidenza ONLUS” in Via Trabocchetto III n. 1 balleremo, giocheremo, mangeremo; torneremo tutti bambini tra i bambini a divertirci insieme in questa giornata particolare.

Oggi festeggeremo la nostra piccola grande Suor Anselma. Ottantotto anni al servizio dei più bisognosi, della Chiesa e dei più deboli; accanto ai nostri bambini e alla nostra Fondazione. Oggi, tra castagnole, chiacchiere, pignolata, coriandoli e stelle filanti, festeggeremo anche Lei che con il suo sorriso e le sue pacche sulle spalle non ha smesso mai di farci sorridere e farci sperare sempre, in ogni circostanza.

Questo è il nostro Carnevale, questa è la nostra famiglia… Tutti loro sono i nostri affetti più cari.