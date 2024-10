La Rai prepara un tv movie sul Tribunale dei minori di Reggio Calabria

Rai Fiction, in collaborazione con Bibifilm, sta realizzando un tvmovie sulla straordinaria esperienza del tribunale dei minori di Reggio Calabria, che da alcuni anni, con grande coraggio, ha scelto di allontanare i ragazzi di ‘ndrangheta dalle loro famiglie, per metterli in condizione di conoscere altre possibilità di vita e renderli liberi di scegliere, lontani dal contesto mafioso, il loro futuro. La scrittura del progetto è stata affidata a Monica Zapelli e a quattro giovani autori che hanno frequentato il master di sceneggiatura presso la scuola Rai di Perugia.