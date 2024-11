La rassegna Spazioteatro ragazzi chiude l’anno con “Mastino e Biancaluna”

Si conclude con un nuovo debutto nel fine settimana a SpazioTeatro la rassegna teatrale dedicata ai giovani spettatori. Sabato 19 in doppia replica alle 16.30 e alle 18.30 e domenica 20 alle 16.30, in scena “MASTINO E BIANCALUNA” scritto da Guido Quarzo, esperto autore di narrativa per ragazzi, vincitore nel 1995 del Premio Andersen, il più prestigioso riconoscimento italiano attribuito ai libri per ragazzi e ai loro autori.

Protagonista della storia è Mastino di Pietralarga, un cattivo che più cattivo non si può. Non ha paura di niente e di nessuno: è rozzo, ignorante e si porta sempre dietro la sua nera cattiveria; poi un giorno incontra (o meglio: si scontra con) Biancaluna, e la sua vita cambia per sempre. Parte da qui la rocambolesca e divertente storia di Mastino, che per amore si mette in cerca della sua paura. Rivisitata da Gaetano Tramontana e Mimmo Fiore, con la collaborazione di Marcella Praticò (elementi scenici e costumi) e Domenico Loddo (illustrazioni); fra teatro narrazione, comica e cantastorie, la messa in scena di SpazioTeatro è in un mix di ironia, divertimento, brivido e riflessione.

Con “Mastino e Biancaluna” si conclude la rassegna 2015 di SpazioTeatro Ragazzi; nuovi appuntamenti con i giovani spettatori sono in cantiere per primavera. Alla Sala SpazioTeatro, in Via S.Paolo 19/a; Sabato 19 dicembre in doppia replica alle 16.30 e alle 18.30 e domenica 20 alle 16.30 Si consiglia di prenotare al 339.3223262 o di inviare una mail a info@spazioteatro.net.

Tutte le info e il calendario della rassegna sul sito www.spazioteatro.net