La Reggina 1914 in visita a Palazzo San Giorgio

Il sindaco della Città Giuseppe Falcomatà incontrerà domani sabato 6 maggio alle ore 18:00 nell’Aula del Consiglio Comunale di Palazzo San Giorgio, sede del Municipio reggino, il Presidente Mimmo Praticò, i rappresentanti della società, lo staff e gli atleti della Reggina 1914. Sarà l’occasione per il primo Cittadino per fare i complimenti alla compagine amaranto per il risultato sportivo raggiunto con la salvezza nel campionato di Lega Pro.

“L’incontro nella massima assise cittadina – ha commentato il sindaco – è il giusto riconoscimento per l’impegno e la passione messi in campo dalla squadra e dalla società nell’arco di questa lunga ed impegnativa stagione sportiva che a fine anno ha premiato gli sforzi dalla compagine amaranto con la salvezza nella categoria”.