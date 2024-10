La Reggina accoglie l’invito di Bombino: “Pronti ad allenarci a San Luca”

Accogliamo con favore l’invito dell’on. Cannizzaro e del Presidente dell’Ente Parco Aspromonte, Bombino, rispetto all’ipotesi di realizzare la seconda parte del ritiro della Reggina a San Luca. Visti i tempi strettissimi, ormai, chiediamo all’Ente di farsi carico di tutte le iniziative necessarie per garantire il “supporto e concreta vicinanza” da loro annunciati attraverso le relazioni necessarie a fornire tutto ciò che serve per la migliore ospitalità della squadra e dello staff al fine di sostenere un ulteriore periodo di ritiro.

Ringraziamo l’on. Cannizzaro e il Presidente Bombino per la sensibilità dimostrata e restiamo in attesa di ricevere segnali concreti per sviluppare assieme un percorso comune che sarebbe altamente significativo per l’affermazione della migliore immagine del territorio e dei puri valori dello sport e della legalità.