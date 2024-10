La reggina Anna Foti coiffeur ufficiale al Festival di Sanremo

di Laura Maria Tavella- Ci sarà anche la famosa hairstylist Anna Foti al Festival di Sanremo 2017, tra il team di professionisti selezionati per curare il look degli artisti che si esibiranno in gara.

Il festival di Sanremo, giunto alla 67esima edizione, partirá martedì 7 fino a sabato 11 febbraio 2017.

Cinque prime serate, in onda come sempre su Rai 1, in cui si sfideranno 8 giovani cantanti, per la sezione Nuove Proposte, e 22 big per la gara tradizionale.

Un’ altra grande vetrina, quella del festival, per una grande professionista nel settore hairstylist, da sempre apprezzata per la passione nella creazione di acconciature e pieghe, curate sempre nei minimi dettagli, tanto da renderle vere e proprie creazioni d’arte.

In bocca al lupo, Anna Foti!