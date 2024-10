La Reggina anti Trapani scelta da Cevoli, un Granillo entusiasta e la nuova proprietà

Giornata importante per la Reggina, l’ultima partita dell’anno, la prima del girone di ritorno. La squadra di Cevoli è in grande forma e reduce da cinque vittorie in sei gare nel mese di dicembre, staziona in piena zona play off ed intende chiudere in bellezza. Insieme a questo un pubblico che ha ritrovato entusiasmo e sicuramente più numeroso rispetto a quanto accaduto fino ad oggi, i nuovi proprietari in tribuna ad assistere all’incontro e di fronte la seconda in classifica.

Cevoli ha solo l’imbarazzo della scelta per quello che riguarda gli uomini di mandare in campo, con la certezza da lui stesso annunciata di uno schieramento a tre in difesa:

REGGINA

Confente, Conson, Redolfi, Solini; Salandria, Marino, Zibert, Seminara; Tulissi, Viola, Sandomenico. All. Cevoli