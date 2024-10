La Reggina dei giovani – Un super Provazza fa volare l’Under 17. Vince anche l’Under 15

Dopo la Berretti, anche under 15 e 17 conquistano l’intera posta in palio. Trascinati da un super Provazza autore di una tripletta, l’under 17 rifila ben quattro reti ai pari età del Rende. Più sofferta la vittoria dell’under 15 che trova il vantaggio dopo un minuto con Fumuso. Lo stesso calciatore realizza una doppietta al trentaduesimo. In avvio di ripresa la rete dei cosentini con Perrelli.

UNDER 15

RENDE – REGGINA 1-2

Marcatori: 1’, 32’ Fumuso, 48’ Perrelli

RENDE: Sicilia, Magliocco, Signorelli, Spadafora, Pignataro, Grandinetti, Osso, Perrelli Rizzo, Ciardullo, Della Rocca All. Branda

REGGINA: Tortorella, Oliviero, Malara, Maressa, Fumuso, Falzia, Foti (78’ Favasuli), Lofaro (70’ Hilal), D’Agostino (46’ Golia), Zucco (63’ Fascetti), Pipitone All. Mangano

Arbitro: Lepera (Rossano)

UNDER 17

RENDE – REGGINA 0-4

Marcatori: 6’ Provazza, 16’ Rao, 43’, 80’ Provazza

RENDE: Forciniti, Bartolotta, Pizzino, Garritano, Stumbo, Ruggiero, Caputo, Carnevale, Annibelli, Mosciaro, Posa All. Caruso

REGGINA: Lofaro, Nemia, Criaco (55’ Aliquò), Currò (55’ Pama), Scalise, Misiti, Provazza (80’ Pellicanò), Ambrogio (72’ Tersinio), Puggioni (72’ Nirta), Verteamo, Rao (46’ Scolaro) All. Assumma

Arbitro: Carvelli (Crotone) – Assistenti: Greco e Flotta (Rossano)

