La reggina Fabiana Tripodi inaugura il nuovo sito Mode-on.

-di Laura Maria Tavella. La fashion blogger reggina Fabiana Tripodi ha da poche ore inaugurato il suo nuovo sito MOde-on.Mode-on è il primo sito al mondo che mette in comunicazione tutti i professionisti essenziali per la realizzazione di uno shooting fotografico. Nel sito sono presenti modelle,fotografi,make-up artist,hair-stylist , scelti ogni volta per uno shooting fotografico da realizzare per diversi brand.L’organizzazione dei vari tipi di shooting indoor e outdoor (street,fashion ,per nuovi brand , per creazioni handmade ) ,lo style e la direzione artistica ,la location ,vengono scelte con un solo click ; Viene coinvolto il cliente che si rende partecipe del servizio stesso.Inoltre è possibile richiedere un sito e-commerce per la vendita di prodotti di altri brand o prodotti handmade.Da oggi grazie a Mode – on non è più indispensabile rivolgersi a diverse agenzie di moda e di comunicazione,di cercare studi fotografici adatti per la realizzazione di uno spazio web .Già molte le collaborazioni attive di Mode – on: gli hair stylists reggini Santino Pennestrì e Giuseppe Rotilio di Compagnia della bellezza, la location dell’ Altafiumara resort&spa, sono solo alcuni dei professionisti che hanno già aderito al progetto.Visita adesso il nuovo sito MOde-on: ed entra a far parte dell’agenzia!